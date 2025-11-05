PlayStation Portal riceve un grosso aggiornamento che consente lo streaming in cloud dei giochi e altre novità

Sony ha annunciato il prossimo arrivo di un grosso aggiornamento per PlayStation Portal, previsto per domani, 6 novembre, che consentirà l'uso del dispositivo per lo streaming dei giochi in cloud, anche per quanto riguarda i titoli posseduti nella libreria degli utenti, per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.
Si tratta di un'evoluzione sostanziale nelle funzionalità di PlayStation Portal, che era partito come un dispositivo portatile legato esclusivamente al remote play da PS5 e si configura ora come una macchina decisamente più versatile, con la possibilità di effettuare lo streaming in cloud a prescindere dalla presenza di PS5.
La funzionalità in questione era già disponibile in versione beta dall'anno scorso, ma da domani, 6 novembre 2025, sarà lanciata in maniera ufficiale da Sony, almeno per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.