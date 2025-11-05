Tokyo Wars con Arcade Archives 1 e 2 annunciato per PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2

Hamster Corporation e Bandai Namco hanno annunciato il ritorno di Tokyo Wars, lo storico sparatutto arcade del 1996, ora per la prima volta disponibile su console. Il gioco sarà pubblicato in due versioni distinte: Arcade Archives Tokyo Wars per PS4 e Nintendo Switch, e Arcade Archives 2 Tokyo Wars per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La versione Arcade Archives sarà disponibile al prezzo di 14,99 dollari, mentre quella aggiornata per Arcade Archives 2 costerà 16,99 dollari. Chi possiede già la prima versione potrà acquistare la seconda al costo ridotto di 2,99 dollari. Entrambe le edizioni saranno distribuite in formato digitale a partire da giovedì 6 novembre.