Tokyo Wars con Arcade Archives 1 e 2 annunciato per PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2

Hamster Corporation e Bandai Namco hanno annunciato il ritorno di Tokyo Wars, lo storico sparatutto arcade del 1996, ora per la prima volta disponibile su console. Il gioco sarà pubblicato in due versioni distinte: Arcade Archives Tokyo Wars per PS4 e Nintendo Switch, e Arcade Archives 2 Tokyo Wars per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
La versione Arcade Archives sarà disponibile al prezzo di 14,99 dollari, mentre quella aggiornata per Arcade Archives 2 costerà 16,99 dollari. Chi possiede già la prima versione potrà acquistare la seconda al costo ridotto di 2,99 dollari. Entrambe le edizioni saranno distribuite in formato digitale a partire da giovedì 6 novembre.
Il ritorno di un simulatore di guerra classico
Tokyo Wars è uno sparatutto ambientato in una Tokyo stilizzata, dove il giocatore controlla un carro armato in combattimenti urbani ad alta intensità. Il gameplay si basa su scontri diretti tra veicoli corazzati, con un sistema di danni visivo e power-up che premiano l'approccio aggressivo e strategico. L'obiettivo è eliminare il maggior numero di nemici sfruttando la conformazione della città per coperture, imboscate e manovre tattiche. Al momento della sua uscita, Tokyo Wars si distinse come uno dei primi titoli arcade a proporre battaglie tra carri armati in ambientazioni 3D realistiche.
Le due versioni di Tokyo Wars si distinguono anche per le funzionalità offerte. La versione Arcade Archives include già diverse opzioni pensate per migliorare l'esperienza di gioco, come la possibilità di regolare la difficoltà, rimappare i comandi, attivare il fuoco rapido, creare più salvataggi in qualsiasi momento e persino utilizzare una funzione di rewind per annullare l'ultima azione.
I giochi Arcade Archives 2 presetano ulteriori aggiunte, come la modalità Time Attack e il supporto al VRR (Variable Refresh Rate). Nel caso specifico di Tokyo Wars, solo questa versione permette di giocare in multiplayer locale fino a quattro giocatori a schermo condiviso.