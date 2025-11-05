Il Nintendo Museum continua a registrare numeri altissimi, tanto che l’ingresso resterà a sorteggio

Inaugurato il 2 ottobre 2024, il Nintendo Museum è il museo ufficiale dedicato alla storia della grande N e alle sue IP più iconiche. Al suo interno sono esposti giochi, console e prodotti che hanno segnato il successo di Nintendo nel panorama videoludico globale. A un anno dall'apertura, l'affluenza resta altissima.

Nel più recente report finanziario destinato agli azionisti, Nintendo ha comunicato che il museo ha superato il mezzo milione di visitatori al 30 settembre 2024. A causa dell'elevata domanda, la compagnia ha confermato che l'accesso continuerà ad avvenire tramite sorteggio casuale, un sistema a estrazione pensato per gestire il flusso di visitatori.