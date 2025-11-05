Il Nintendo Museum continua a registrare numeri altissimi, tanto che l’ingresso resterà a sorteggio

Inaugurato il 2 ottobre 2024, il Nintendo Museum è il museo ufficiale dedicato alla storia della grande N e alle sue IP più iconiche. Al suo interno sono esposti giochi, console e prodotti che hanno segnato il successo di Nintendo nel panorama videoludico globale. A un anno dall'apertura, l'affluenza resta altissima.
Nel più recente report finanziario destinato agli azionisti, Nintendo ha comunicato che il museo ha superato il mezzo milione di visitatori al 30 settembre 2024. A causa dell'elevata domanda, la compagnia ha confermato che l'accesso continuerà ad avvenire tramite sorteggio casuale, un sistema a estrazione pensato per gestire il flusso di visitatori.
Nintendo vuole continuare a espandere il suo museo
"È passato un anno dall'apertura, avvenuta il 2 ottobre dello scorso anno, e continuiamo ad accogliere ogni giorno numerosi visitatori da tutto il mondo. Il numero complessivo di ingressi ha superato il mezzo milione alla fine di settembre", recita il documento di Nintendo. "A causa dell'elevato afflusso, l'accesso continua ad avvenire tramite sorteggio casuale, e ci scusiamo per eventuali disagi che ciò potrebbe causare."
L'azienda ha promesso anche che continuerà a investire per rendere questa attrazione ancora più interessante. Ad esempio, lo scorso 3 settembre è stata aperta una nuova galleria d'arte che espone materiali di sviluppo dei videogiochi e illustrazioni originali dei personaggi. Inoltre, è in programma uno spettacolo luminoso a tempo limitato a partire da dicembre.