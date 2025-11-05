Google Pixel 10 blu da 128 GB è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è disponibile il Google Pixel 10 da 128 GB a 699 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 799 €, e il prezzo consigliato di 899 €, permettendovi di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito e venduto da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Google Pixel 10 in sconto per un periodo limitato
In questo caso viene proposto lo smartphone nella colorazione blu e nel taglio da 128 GB. L'intelligenza artificiale è il cuore pulsante di questo modello, grazie a numerose funzioni basate su Gemini. Anche il comparto fotografico migliora con diversi strumenti di editing integrati: in generale è presente un sistema a tripla fotocamera posteriore, con un nuovo teleobiettivo 5x in grado di offrire una qualità dell'immagine ottica 10x e uno zoom ad alta definizione fino a 20x.
Troviamo un display Actua da 6,3 pollici con 3000 nit di luminosità e una batteria che dura più di 24 ore, in grado di ricaricarsi fino al 55% in circa 30 minuti.