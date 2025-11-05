0

Google Pixel 10 blu da 128 GB è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Google Pixel 10 blu da 128 GB al minimo storico, permettendovi di risparmiare il 22%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/11/2025
Google Pixel 10

Su Amazon è disponibile il Google Pixel 10 da 128 GB a 699 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 799 €, e il prezzo consigliato di 899 €, permettendovi di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito e venduto da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Google Pixel 10 in sconto per un periodo limitato

In questo caso viene proposto lo smartphone nella colorazione blu e nel taglio da 128 GB. L'intelligenza artificiale è il cuore pulsante di questo modello, grazie a numerose funzioni basate su Gemini. Anche il comparto fotografico migliora con diversi strumenti di editing integrati: in generale è presente un sistema a tripla fotocamera posteriore, con un nuovo teleobiettivo 5x in grado di offrire una qualità dell'immagine ottica 10x e uno zoom ad alta definizione fino a 20x.

Pixel 10
Pixel 10

Troviamo un display Actua da 6,3 pollici con 3000 nit di luminosità e una batteria che dura più di 24 ore, in grado di ricaricarsi fino al 55% in circa 30 minuti.

