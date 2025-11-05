Amazon contro Perplexity, il browser IA che fa acquisti finisce nel mirino, ma la startup replica: "è bullismo"

Negli Stati Uniti è scoppiata una grande controversia sul ruolo dei browser basati su intelligenza artificiale. Lo scontro vede protagoniste Amazon e Perplexity AI, la startup nota per il suo motore di ricerca conversazionale e per il browser Comet. Quest'ultimo, presentato come un assistente personale alimentato da IA, può tra le varie funzioni anche effettuare acquisti online per conto degli utenti. Amazon non ha gradito la cosa e ha inviato una lettera legale per intimare a Perplexity di bloccare immediatamente questa funzionalità. La risposta della startup non si è fatta attendere: l'ha definita una forma di bullismo aziendale e un tentativo di soffocare l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale.

La lettera di Amazon Amazon contesta che gli agenti AI di Perplexity possano eseguire transazioni sul suo sito senza un'autorizzazione formale e senza che l'azienda possa controllare l'esperienza d'acquisto. Nel post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il gruppo di Seattle spiega che "le applicazioni di terze parti che offrono la possibilità di effettuare acquisti per conto di clienti di altre aziende devono operare in modo aperto e nel rispetto delle regole del fornitore del servizio". Il principio, secondo Amazon, è lo stesso che regola i servizi di consegna o le app di prenotazione: l'intermediazione è consentita solo se avviene in modo trasparente e controllabile. La prima pagina della lettera di diffida di Amazon Amazon sostiene inoltre che l'uso del browser Comet "peggiora in modo significativo" l'esperienza del cliente, perché rimuove elementi fondamentali del suo ecosistema commerciale, come la possibilità di mostrare raccomandazioni, promozioni e risultati sponsorizzati. L'azienda ritiene che gli acquisti automatici compromettano il rapporto diretto con l'utente, riducendo la fiducia e alterando la percezione dei contenuti.