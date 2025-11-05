WhatsApp è ufficialmente disponibile su Apple Watch: come funziona e quali sono i requisiti

Apple Watch accoglie un importante aggiornamento: WhatsApp è ufficialmente disponibile con la versione stabile. Dopo pochi giorni dalla versione beta, infatti, l'applicazione permette agli utenti di poter leggere i messaggi senza dover guardare il proprio iPhone. Si tratta di una novità che permette agli utenti di sfruttare ulteriormente le potenzialità del proprio dispositivo, tra l'altro senza dover necessariamente prendere il proprio smartphone. Vediamo meglio come funziona e quali requisiti tecnici è necessario rispettare.

Come funziona WhatsApp su Apple Watch

Come vi abbiamo anticipato, è possibile ricevere le notifiche delle chiamate, quindi vedere chi vi sta chiamando senza guardare l'iPhone. Inoltre, è possibile leggere i messaggi completi, anche quelli lunghi, direttamente dal polso. Molto utile anche la possibilità di registrare e inviare i messaggi vocali, nonché vedere immagini e sticker nitidi direttamente sul dispositivo. Potete anche inviare reazioni rapide con emoji, nonché vedere più contenuti della cronologia chat.

WhatsApp su Apple Watch

Per chi non lo sapesse, fino ad oggi l'uso di WhatsApp si basava su soluzioni di terze parti, con diverse limitazioni. In questo caso si tratta della versione ufficiale, con diverse funzionalità che non si riducono più esclusivamente alla visualizzazione delle notifiche. Come sempre le chiamate e i messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end. In futuro dovrebbero essere introdotte altre funzionalità pensate per agevolare ulteriormente la comunicazione tra utenti.