Five Nights at Freddy's 2 si mostra con un nuovo trailer ufficiale, a un mese dall'uscita al cinema

Come abbiamo visto, l'esperienza lavorativa di Mike, strana ma apparentemente tranquilla, si trasforma in un vero e proprio incubo a base di animatroni assassini, e questo sembra destinato a proseguire nel secondo capitolo.

Siamo sempre più vicini all'uscita di Five Nights at Freddy's 2 al cinema, con il lancio del nuovo film incentrato sulla celebre serie vidoeludica horror fissato per il 4 dicembre in Italia, e un nuovo trailer ufficiale ci mostra qualche altro scorcio su questo "nuovo, agghiacciante capitolo nel mondo del terrore animatronico".

Ritorno nell'incubo animatronico

Ciò che è accaduto a Mike nel primo capitolo è diventato nel tempo una sorta di leggenda metropolitana locale, che viene rievocata attraverso una sorta di Fazfest, entrando a far parte della cultura popolare.

Nel frattempo, Mike (Josh Hutcherson) e l'agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) hanno tenuto nascosto alla sorella undicenne di Mike, Abby (Piper Rubio), sono tra i pochi a conoscere la verità sui misteriosi pupazzi.

Tuttavia, quando Abby tenta di ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, prenderà il via una nuova serie di eventi decisamente inquietanti, che porteranno anche a scoprire oscuri segreti sulla vera origine di Freddy's.

Five Nights at Freddy's 2 è prodotto da Blumhouse e vede nuovamente alla regia Emma Tammi, responsabile anche del primo episodio. Nei giorni scorsi abbiamo visto che Megan Fox si è aggiunta al cast.