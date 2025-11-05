Five Nights at Freddy's 2 si mostra con un nuovo trailer ufficiale, a un mese dall'uscita al cinema

Siamo sempre più vicini all'uscita di Five Nights at Freddy's 2 al cinema, con il lancio del nuovo film incentrato sulla celebre serie vidoeludica horror fissato per il 4 dicembre in Italia, e un nuovo trailer ufficiale ci mostra qualche altro scorcio su questo "nuovo, agghiacciante capitolo nel mondo del terrore animatronico".
Il video mostra alcune scene del nuovo film, che racconta il prosieguo diretto degli eventi visti nella prima pellicola, ambientato alcuni anni dopo la prima esperienza di Mike come guardia notturna alla pizzeria Freddy Fazbear's, un ristorante abbandonato che cela inenarrabili orrori.
Come abbiamo visto, l'esperienza lavorativa di Mike, strana ma apparentemente tranquilla, si trasforma in un vero e proprio incubo a base di animatroni assassini, e questo sembra destinato a proseguire nel secondo capitolo.
Ritorno nell'incubo animatronico
Ciò che è accaduto a Mike nel primo capitolo è diventato nel tempo una sorta di leggenda metropolitana locale, che viene rievocata attraverso una sorta di Fazfest, entrando a far parte della cultura popolare.
Nel frattempo, Mike (Josh Hutcherson) e l'agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) hanno tenuto nascosto alla sorella undicenne di Mike, Abby (Piper Rubio), sono tra i pochi a conoscere la verità sui misteriosi pupazzi.
Tuttavia, quando Abby tenta di ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, prenderà il via una nuova serie di eventi decisamente inquietanti, che porteranno anche a scoprire oscuri segreti sulla vera origine di Freddy's.
Five Nights at Freddy's 2 è prodotto da Blumhouse e vede nuovamente alla regia Emma Tammi, responsabile anche del primo episodio. Nei giorni scorsi abbiamo visto che Megan Fox si è aggiunta al cast.