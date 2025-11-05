1

Svelati i numeri aggiornati di Account Nintendo attivi e gli abbonati a Nintendo Switch Online

Nintendo conferma 400 milioni di account registrati e 34 milioni di abbonati attivi a Switch Online, con numeri stabili rispetto all'anno precedente.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/11/2025
Immagine pubblicitaria di Nintendo Switch Online

Nel più recente report finanziario destinato agli azionisti, Nintendo ha condiviso diversi dati significativi, tra cui quelli relativi agli Account Nintendo e agli abbonamenti al servizio Nintendo Switch Online.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, sono stati registrati finora ben 400 milioni di Account Nintendo. Si tratta di una cifra imponente, che tuttavia include anche account inattivi da tempo o secondari. Più rilevante, in termini di attività effettiva, è il dato dei 128 milioni di utenti giocanti annuali, ovvero coloro che hanno utilizzato una console Switch o Switch 2 nell'ultimo anno. Questo numero è identico a quello riportato nel trimestre precedente, segnalando una sostanziale stabilità senza variazioni significative.

Nintendo Switch Online: abbonamenti stabili a quota 34 milioni

Per quanto riguarda il servizio Nintendo Switch Online, il numero di abbonati attivi si attesta a 34 milioni, senza variazioni rispetto all'anno precedente. Nintendo non ha fornito dettagli sulla suddivisione tra il piano standard, il Pacchetto Aggiuntivo o i piani familiari, ma ha confermato che la cifra complessiva è rimasta invariata. Considerando che nel 2024 si era registrata una lieve flessione, il mantenimento di questi livelli può essere interpretato come un segnale di stabilità e non necessariamente negativo.

Switch Abbonati Slide
Nintendo Switch 2 vende moltissimo, ma chi è che lo compra? Nintendo ce lo dice Nintendo Switch 2 vende moltissimo, ma chi è che lo compra? Nintendo ce lo dice

Nel documento, Nintendo afferma: "Andando avanti, continueremo a portare l'intrattenimento di Nintendo a un pubblico sempre più ampio", senza però indicare strategie specifiche per incrementare il numero di abbonati al servizio online.

Sempre dai dati dell'ultimo report, abbiamo scoperto che Nintendo Switch 2 ha superato il tetto delle 10 milioni di unità vendute, mentre Switch 1 è vicinissima a battere il record del Nintendo DS.

#Nintendo
