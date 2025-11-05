LG UltraGear OLED 27GX700A è disponibile in Italia: ecco il prezzo del nuovo monitor gaming con Tandem OLED

LG amplia la sua linea di monitor da gioco con l'arrivo dell'UltraGear OLED 27GX700A, un modello che introduce per la prima volta la tecnologia Tandem OLED di quarta generazione nel settore gaming. Il dispositivo, già certificato VESA DisplayHDR True Black 500, punta a offrire un'esperienza visiva di alto livello, combinando prestazioni elevate, immagini luminose e un contrasto profondo pensato per i giocatori più esigenti.
Il nuovo schermo da 27 pollici si colloca nella fascia premium del mercato e promette di migliorare la resa cromatica e la brillantezza tipiche dei pannelli OLED, mantenendo un'attenzione particolare alla precisione dei colori e al comfort visivo durante le sessioni di gioco prolungate.
Caratteristiche e prezzo del monitor UltraGear OLED 27GX700A
Il cuore del nuovo UltraGear è la tecnologia OLED di quarta generazione, che adotta una struttura a quattro strati con emissione separata dei colori primari rosso e verde. Questa scelta consente di raggiungere una luminosità di picco fino a 1500 nit, superando i limiti dei pannelli tradizionali e offrendo immagini più vivide e realistiche. Il monitor è stato certificato da UL Solutions per la qualità dei neri "Perfect Black" e ha ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.
Il pannello copre il 99,5% dello spazio colore DCI-P3 e, per ridurre l'affaticamento visivo, LG ha integrato tecnologie di protezione avanzate come Eyesafe 3.0, Flicker-Free, Discomfort Glare-Free e Low Blue Light, che limitano la luce blu più dannosa. Il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection riduce invece i riflessi, e promette di migliorare la visibilità anche in ambienti particolarmente illuminati.
Sul fronte delle prestazioni, l'UltraGear OLED 27GX700A offre una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG) e una frequenza di aggiornamento di 280 Hz. Supporta poi le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro.
A completare la gamma, LG introduce anche l'UltraGear 32GX850A, un modello OLED di terza generazione da 32 pollici con certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e refresh rate di 165 Hz. Dotato di risoluzione 4K e compatibilità HDMI 2.1, offre una maggiore flessibilità per chi gioca sia su PC sia su console di nuova generazione. La funzione Dual Mode consente di passare rapidamente dalla modalità 4K a 165 Hz a quella Full HD a 330 Hz, permettendo di scegliere tra qualità visiva e velocità d'azione a seconda del titolo in uso.
Entrambi i monitor sono già disponibili nei principali canali di vendita, online e nei negozi di elettronica, a un prezzo consigliato rispettivamente di 899 e 999 euro. Intanto anche AGON by AOC presenta i nuovi monitor QD-OLED a 240 Hz e 360 Hz.