LG UltraGear OLED 27GX700A è disponibile in Italia: ecco il prezzo del nuovo monitor gaming con Tandem OLED

Il nuovo schermo da 27 pollici si colloca nella fascia premium del mercato e promette di migliorare la resa cromatica e la brillantezza tipiche dei pannelli OLED, mantenendo un'attenzione particolare alla precisione dei colori e al comfort visivo durante le sessioni di gioco prolungate.

Caratteristiche e prezzo del monitor UltraGear OLED 27GX700A

Il cuore del nuovo UltraGear è la tecnologia OLED di quarta generazione, che adotta una struttura a quattro strati con emissione separata dei colori primari rosso e verde. Questa scelta consente di raggiungere una luminosità di picco fino a 1500 nit, superando i limiti dei pannelli tradizionali e offrendo immagini più vivide e realistiche. Il monitor è stato certificato da UL Solutions per la qualità dei neri "Perfect Black" e ha ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

UltraGear OLED 27GX700A

Il pannello copre il 99,5% dello spazio colore DCI-P3 e, per ridurre l'affaticamento visivo, LG ha integrato tecnologie di protezione avanzate come Eyesafe 3.0, Flicker-Free, Discomfort Glare-Free e Low Blue Light, che limitano la luce blu più dannosa. Il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection riduce invece i riflessi, e promette di migliorare la visibilità anche in ambienti particolarmente illuminati.

Sul fronte delle prestazioni, l'UltraGear OLED 27GX700A offre una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG) e una frequenza di aggiornamento di 280 Hz. Supporta poi le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro.

LG UltraGear 32GX850A

A completare la gamma, LG introduce anche l'UltraGear 32GX850A, un modello OLED di terza generazione da 32 pollici con certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e refresh rate di 165 Hz. Dotato di risoluzione 4K e compatibilità HDMI 2.1, offre una maggiore flessibilità per chi gioca sia su PC sia su console di nuova generazione. La funzione Dual Mode consente di passare rapidamente dalla modalità 4K a 165 Hz a quella Full HD a 330 Hz, permettendo di scegliere tra qualità visiva e velocità d'azione a seconda del titolo in uso.

Entrambi i monitor sono già disponibili nei principali canali di vendita, online e nei negozi di elettronica, a un prezzo consigliato rispettivamente di 899 e 999 euro. Intanto anche AGON by AOC presenta i nuovi monitor QD-OLED a 240 Hz e 360 Hz.