Soulcalibur III arriva su PS4 e PS5, sarà incluso nel catalogo PlayStation Plus Premium

Il picchiaduro classe 2005 Soulcalibur 3 presto tornerà disponibile su PS4 e PS5, nonché incluso all'interno del catalogo di classici PS2 di PlayStation Plus Premium.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/10/2025
l'artwork di copertina di Soulcalibur 3
Soul Calibur 3
Soul Calibur 3
Bandai Namco ha annunciato il ritorno di Soulcalibur 3 su PS4 e PS5, disponibile sia per l'acquisto singolo che come parte del catalogo di classici riservato agli abbonati PlayStation Plus Premium.

Al momento non sono stati comunicati né il prezzo né una data di uscita precisa, ma la compagnia giapponese ha assicurato che il celebre picchiaduro del 2005 sarà disponibile sul PlayStation Store entro la fine dell'anno.

Il ritorno di un grande picchiaduro

Resta da capire se il gioco riceverà migliorie grafiche o contenuti aggiuntivi, oppure se si tratterà semplicemente della versione originale per PS2 emulata, come già accaduto con altri classici recenti. Il supporto ai Trofei è molto atteso dai fan, ma il fatto che non venga menzionato nel post qui sotto e che non sia stato aggiunto ad altri titoli Bandai Namco come Tekken 2 e Tekken 3, non fa ben sperare.

Soulcalibur 3 è un picchiaduro pubblicato su PS2 nell'ormai lontano 2005. Il gioco all'epoca raffinava ulteriormente il sistema di combattimento con armi, introducendo anche delle novità dal punto di vista dei contenuti con la Cronistorie della spada, una modalità che alternava i combattimenti a sezioni strategiche e permetteva di utilizzare i personaggi creati dal giocatore tramite un ricco editor.

