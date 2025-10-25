Soulcalibur III arriva su PS4 e PS5, sarà incluso nel catalogo PlayStation Plus Premium

Bandai Namco ha annunciato il ritorno di Soulcalibur 3 su PS4 e PS5, disponibile sia per l'acquisto singolo che come parte del catalogo di classici riservato agli abbonati PlayStation Plus Premium.

Al momento non sono stati comunicati né il prezzo né una data di uscita precisa, ma la compagnia giapponese ha assicurato che il celebre picchiaduro del 2005 sarà disponibile sul PlayStation Store entro la fine dell'anno.