Annunciata l'Halo Fest 2026: una celebrazione di tre giorni per il 25° anniversario

Halo Studios ha annunciato l'Halo Fest 2026, ovvero una celebrazione di tre giorni in occasione del 25° anniversario della serie, in corrispondenza di quello che fu il lancio del primo Halo: Combat Evolved, con un evento comprensivo di concerto e altro.

Si tratta comunque di un appuntamento ancora piuttosto lontano: le date annunciate sono infatti l'11, 12 e 13 dicembre 2026, con l'evento che sarà diviso in due componenti principali. Ci sarà infatti spazio per un lungo concerto e per una Convention.

È una sorta di tradizione per la serie, che torna in occasione della celebrazione del 25° anniversario, dopo l'annuncio del remake Halo: Campaign Evolved e altre possibili novità che potrebbero emergere nel corso dell'anno prossimo.