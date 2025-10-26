Annunciata l'Halo Fest 2026: una celebrazione di tre giorni per il 25° anniversario

Halo Studios ha annunciato l'Halo Fest 2026, ovvero una celebrazione di tre giorni in occasione del 25° anniversario della serie, in corrispondenza di quello che fu il lancio del primo Halo: Combat Evolved, con un evento comprensivo di concerto e altro.
Si tratta comunque di un appuntamento ancora piuttosto lontano: le date annunciate sono infatti l'11, 12 e 13 dicembre 2026, con l'evento che sarà diviso in due componenti principali. Ci sarà infatti spazio per un lungo concerto e per una Convention.
È una sorta di tradizione per la serie, che torna in occasione della celebrazione del 25° anniversario, dopo l'annuncio del remake Halo: Campaign Evolved e altre possibili novità che potrebbero emergere nel corso dell'anno prossimo.
Un grande concerto e una convention
Per quanto riguarda il concerto dell'Halo Fest 2026, questo si terrà l'11 dicembre al Benaroya Hall di Seattle, con l'esecuzione di vari brani storici della serie eseguiti dalla Seattle Symphony Orchestra, dunque si presenta come un evento davvero di notevole rilievo.
Si tratterebbe peraltro del primo concerto di questa ampiezza, con una scaletta che dovrebbe comprendere una grande quantità di brani tratti dall'intera serie Halo.
La Convention si terrà invece il 12 e 13 dicembre al Seattle Convention Center, e sarà la parte più dedicata a incontri, annunci, presentazioni, tornei ed eventi vari dedicati al franchise.
I biglietti per l'evento verranno messi in vendita a partire dal 10 dicembre 2025, con largo anticipo, in attesa di ulteriori dettagli al riguardo.