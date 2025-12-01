Kirby Air Raiders è in offerta su Amazon: sfrutta la promo e acquista la nuova esclusiva Nintendo scontata

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Kirby Air Raiders: l'offerta prevede uno sconto attivo del 12% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Kirby Air Riders è un videogioco di guida sviluppato da Bandai Namco Studios e Sora Ltd. e pubblicato da Nintendo per Switch 2. Sequel diretto di Kirby Air Ride del 2003, rappresenta anche il ritorno di Masahiro Sakurai alla direzione di un titolo della serie. Il gioco introduce quattro modalità principali, tra cui una modalità storia roguelike, insieme a nuovi personaggi, meccaniche inedite e la possibilità di personalizzare i propri veicoli.
Ulteriori dettagli sul gioco
Kirby Air Riders offre un cast ampliato con 21 "Rider", ciascuno dotato di abilità speciali uniche, e una vasta gamma di veicoli con caratteristiche diverse. Le modalità Air Ride, Top Ride e City Trail tornano profondamente espanse, includendo mappe più grandi, nuove regole e funzionalità multiplayer sia online che locale.
Il gameplay mantiene i controlli semplificati tipici della serie, concentrandosi su sterzo, derapate, assorbimento dei poteri e attacchi rotanti. Il gioco include 18 percorsi, una modalità storia chiamata "Road Tripe", un sistema di valuta interna, opzioni di personalizzazione, amiibo dedicati, eventi a tempo e gare giornaliere. Per saperne di più dai un'occhiata alla nostra recensione.