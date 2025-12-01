Kirby Air Raiders è in offerta su Amazon: sfrutta la promo e acquista la nuova esclusiva Nintendo scontata

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Kirby Air Raiders: l'offerta prevede uno sconto attivo del 12% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Kirby Air Riders è un videogioco di guida sviluppato da Bandai Namco Studios e Sora Ltd. e pubblicato da Nintendo per Switch 2. Sequel diretto di Kirby Air Ride del 2003, rappresenta anche il ritorno di Masahiro Sakurai alla direzione di un titolo della serie. Il gioco introduce quattro modalità principali, tra cui una modalità storia roguelike, insieme a nuovi personaggi, meccaniche inedite e la possibilità di personalizzare i propri veicoli.