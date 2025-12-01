Intel, Wildcat Lake non esiste ancora ma già si parla del Refresh per i portatili economici Core Ultra 400

Intel si appresta a rinnovare la propria offerta nella fascia entry-level con Wildcat Lake, una serie di processori pensata per PC portatili a basso consumo e sistemi economici. Questi chip arriveranno nella prima metà del 2026 e condivideranno alcune fondamenta architetturali con la linea Panther Lake Core Ultra Series 3, adottando P core Cougar Cove, E core Darkmont e una grafica integrata basata su Xe3.

Le due configurazioni Intel Wildcat Lake Refresh

Le informazioni diffuse da fonti vicine all'azienda indicano che la prima generazione includerà configurazioni contenute, con una variante 2+0+4 che rappresenterà l'opzione base della famiglia Core Series 3. In questa combinazione saranno presenti due P core e quattro LP E core, affiancati da una GPU integrata con due core Xe3, dotati di unità XMX e due RT unit. Nonostante la presenza di queste componenti grafiche, i chip non offriranno funzioni di ray tracing, una scelta comprensibile considerando il posizionamento della serie.

Per il refresh previsto nel 2027, Intel dovrebbe invece introdurre una configurazione più robusta, identificata come 4+0+4. La presenza di quattro P core e quattro LP E core segnerebbe un aumento significativo della capacità di calcolo rispetto al modello iniziale, offrendo una soluzione più adatta a sistemi compatti che necessitano di maggiore reattività pur mantenendo consumi ridotti. Resta incerta l'evoluzione della grafica integrata, anche se non si esclude la possibilità di un incremento dei core Xe3 nelle varianti più accessoriate.

Uno degli elementi più rilevanti riguarda il design a chiplet adottato dall'intera serie. A differenza delle soluzioni monolitiche, l'approccio a componenti modulari consente costi più contenuti e una maggiore flessibilità nella produzione. Wildcat Lake utilizzerà un package BGA 1516, nettamente più piccolo rispetto al BGA 2540 dei modelli Panther Lake H, rendendo questi processori più adatti a notebook sottili e dispositivi compatti. La compatibilità con memorie LPDDR5X e DDR5 amplia ulteriormente lo spettro di configurazioni possibili, offrendo margini di ottimizzazione sia per produttori sia per integratori.

La roadmap Intel per il 2025-27 come condivisa dall'insider @momomo_us

La piattaforma includerà anche Thunderbolt 4 e un insieme di funzionalità dedicate all'elaborazione IA, con una capacità totale stimata di 40 TOPS suddivisi tra CPU, GPU e NPU. Il debutto fissato per il 2026 servirà insomma a introdurre la famiglia, ma sarà il refresh del 2027 a definire meglio la direzione della piattaforma. Intanto AMD aumenta i prezzi delle schede video per il caro memorie.