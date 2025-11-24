Nuovi rincari GPU: AMD aumenta i prezzi delle schede video per il caro memorie

L'aumento dei prezzi non riguarda solo AMD: fonti di settore indicano che anche NVIDIA e Intel si trovano nella medesima situazione, con un rialzo dei costi per le rispettive GPU a causa dell'impiego di memorie GDDR6 e GDDR7.

AMD ha annunciato ai propri partner un aumento dei prezzi delle schede grafiche , con un rincaro minimo stimato del 10% su tutta la gamma Radeon RX 9000. La decisione arriva a pochi mesi dal ritorno temporaneo dei prezzi ai livelli di listino e la causa principale del rincaro è l'impennata dei prezzi della DRAM, una dinamica che coinvolge tutti i principali produttori di schede grafiche.

L'aumento dei costi delle GPU RDNA 4

Le nuove schede Radeon RX 9000, basate sull'architettura RDNA 4, subiranno quindi un aumento dei prezzi superiore al 10% rispetto agli attuali livelli di listino. Questo significa che le promozioni recenti e i ribassi temporanei non dureranno a lungo, offrendo agli appassionati una finestra limitata per acquistare GPU a prezzi competitivi. Le stime indicano che nei prossimi mesi le schede difficilmente saranno reperibili ai prezzi di listino iniziali.

Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB

Il rialzo dei costi è strettamente legato alla pressione sul mercato delle memorie DRAM. La domanda crescente generata dal settore IA ha creato tensioni nella produzione, aggravate dal fatto che alcuni fornitori hanno ridotto la capacità produttiva invece di aumentarla. Questo scenario limita l'offerta di memorie ad alta velocità, fondamentali per il funzionamento delle GPU di nuova generazione, e contribuisce a una dinamica di prezzi in costante aumento.

I principali partner commerciali di AMD, tra cui ASUS, Gigabyte e PowerColor, sono stati informati dell'aumento. Questo comporterà inevitabilmente un rincaro dei prodotti destinati ai consumatori finali nelle prossime settimane. Il rincaro riguarda tutti i modelli della linea consumer Radeon RX 9000, dalla RX 9060 XT fino alle soluzioni più avanzate, rendendo più difficile prevedere quando sarà possibile acquistare a prezzi convenienti. Per chi intende aggiornare il proprio hardware, la finestra attuale rappresenta probabilmente l'ultima occasione per assicurarsi una GPU a valori vicini al listino iniziale.