Stranger Things: Stagione 5 arriva finalmente questa settimana, prepariamoci con il trailer finale

Siamo ormai giunti alla vigilia del lancio di Stranger Things: Stagione 5, che dopo una lunga attesa è pronta ad arrivare sugli schermi attraverso Netflix con uscita fissata per questa settimana: giovedì 27 novembre arriverà la prima parte dei nuovi episodi, di cui possiamo vedere qualcosa in questo trailer finale del Volume 1.

Il trailer è composto da uno spettacolare montaggio di scene tratte dai nuovi episodi che compongono il Volume 1 di Stranger Things: Stagione 5, parte finale della serie TV di Netflix che andrà in scena divisa in tre parti, con la seconda prevista per il 26 dicembre e il finale che arriverà il primo gennaio 2026.

Siamo dunque giunti alla resa dei conti, e il nuovo trailer sembra presagire che la posta in gioco sia più alta che mai, con un vero e proprio scontro su larga scala che caratterizzerà Hawkins e probabilmente anche il resto del mondo.