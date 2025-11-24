0

Stranger Things: Stagione 5 arriva finalmente questa settimana, prepariamoci con il trailer finale

Netflix ha pubblicato il trailer finale di Stranger Things: Stagione 5, con i nuovi episodi che sono finalmente in arrivo questa settimana e il video che mostra una battaglia epocale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/11/2025
I protagonisti di Stranger Things

Siamo ormai giunti alla vigilia del lancio di Stranger Things: Stagione 5, che dopo una lunga attesa è pronta ad arrivare sugli schermi attraverso Netflix con uscita fissata per questa settimana: giovedì 27 novembre arriverà la prima parte dei nuovi episodi, di cui possiamo vedere qualcosa in questo trailer finale del Volume 1.

Il trailer è composto da uno spettacolare montaggio di scene tratte dai nuovi episodi che compongono il Volume 1 di Stranger Things: Stagione 5, parte finale della serie TV di Netflix che andrà in scena divisa in tre parti, con la seconda prevista per il 26 dicembre e il finale che arriverà il primo gennaio 2026.

Siamo dunque giunti alla resa dei conti, e il nuovo trailer sembra presagire che la posta in gioco sia più alta che mai, con un vero e proprio scontro su larga scala che caratterizzerà Hawkins e probabilmente anche il resto del mondo.

Il piano di avvicinamento al finale

Per la precisione, Stranger Things: Stagione 5 vedrà l'arrivo degli episodi dall'1 al 4 a partire da questo giovedì, 27 novembre, con il Volume 1, mentre il Volume 2 conterrà gli episodi dal 5 al 7, in arrivo il 26 dicembre.

Infine, la parte finale verrà pubblicata il primo gennaio, con tutte le varie parti che saranno messe a disposizione alle 2:00 del mattino di volta in volta.

Stranger Things ha stabilito notevoli record per Netflix, con la terza stagione che è stata guardata da 64 milioni di utenti in tutto il mondo concentrati già nel primo mese dall'uscita.

Vediamo i primi 5 minuti di Stranger Things 5, ambientati nel Sottosopra Vediamo i primi 5 minuti di Stranger Things 5, ambientati nel Sottosopra

Si tratta di una produzione entrata ormai nell'immaginario comune e nella cultura pop, i cui rimandi sono peraltro evidenti al suo interno, con le citazioni continue a film storici, musica, serie TV e videogiochi soprattutto appartenenti al periodo degli anni 80.

Di recente abbiamo visto che la Stagione 5 di Stranger Things è stata girata in una maniera molto particolare, e che il finale è "perfetto", secondo il regista di Deadpool & Wolverine.

