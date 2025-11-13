Il finale di Stranger Things Stagione 5 è "perfetto", dice il regista di Deadpool & Wolverine, "mi ha distrutto dentro"

Stranger Things Stagione 5 è certamente una delle serie TV più attese del momento, soprattutto tra quelle di Netflix. Il lungo viaggio dei ragazzi di Hawkins sta per arrivare alla propria conclusione e si spera che il finale sia degno della montagna russa che abbiamo vissuto negli anni.
Secondo Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine e regista di alcuni degli episodi di Stranger Things Stagione 5, il finale è un assoluto capolavoro.
I commenti di Levy sul finale di Stranger Things Stagione 5
Levy spiega: "Avendo visto la versione finale dell'ultimo episodio della stagione 5 di Stranger Things 5, [posso affermare] che è un capolavoro. I fratelli Duffer hanno fatto un atterraggio perfetto. Quindi, gli do un dieci su dieci, perfetto."
"E mi rendo conto che sembra che stia facendo pubblicità al mio stesso show, ma lo sto dicendo con estremo rispetto e deferenza nei confronti di Matt e Ross [Duffer], che hanno scritto e diretto l'episodio finale. È veramente soddisfacente e appassionante. Devo dirlo, mi ha distrutto dentro".
Non abbiamo alcuna idea di come finirà la serie TV, ma i fratelli Duffer hanno svelato recentemente che avevano il finale in mente da anni. "Ovviamente, è stressante cercare di capire come vuoi che la serie TV finisca. Fortunatamente, circa sei o sette anni fa abbiamo capito almeno quale sarebbe stata la scena finale. Già sapevamo come sarebbero stati gli ultimi 40 minuti."
Ricordiamo infine che la lunghezza dei primi 4 episodi di Stranger Things Stagione 5 è stata svelata ufficialmente.