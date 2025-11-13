Il finale di Stranger Things Stagione 5 è "perfetto", dice il regista di Deadpool & Wolverine, "mi ha distrutto dentro"

Stranger Things Stagione 5 è certamente una delle serie TV più attese del momento, soprattutto tra quelle di Netflix. Il lungo viaggio dei ragazzi di Hawkins sta per arrivare alla propria conclusione e si spera che il finale sia degno della montagna russa che abbiamo vissuto negli anni.

Secondo Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine e regista di alcuni degli episodi di Stranger Things Stagione 5, il finale è un assoluto capolavoro.