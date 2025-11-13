Disponibile la beta 2 di iOS 26.2: vediamo le principali novità

Apple ha distribuito la beta 2 di iOS 26.2 per gli sviluppatori. In questo caso possiamo aspettarci piccoli miglioramenti legati all'interfaccia, nuove animazioni e cambiamenti poco rilevanti che riguardano alcune applicazioni. Vediamo tutti i dettagli.

Le novità della seconda beta

Partiamo dall'app Livella, che adesso presenta un design in stile Liquid Glass con due bolle trasparenti che sostituiscono i cerchi bianchi. Nulla di particolarmente rivoluzionario, quindi, bensì un semplice cambiamento estetico per adattarsi meglio alle altre applicazioni.

App Livella con iOS 26.2 (Fonte: MacRumors)

Sempre parlando di interfaccia, per i menu a comparsa è presente un'animazione più rapida. Ve la mostriamo di seguito per aiutarvi a capire meglio.

Un'altra novità riguarda l'app Giochi: adesso è possibile filtrarli in base alle dimensioni, al nome e alla data di utilizzo.

Filtri per l'app Giochi

L'app CarPlay, invece, ora supporta la disattivazione dei messaggi messi in evidenza nell'app.

Come vi abbiamo spiegato in un articolo precedente, Apple ha introdotto gli avvisi di sicurezza avanzati. Questi avvisi segnalano eventi particolarmente importanti, come un terremoto o un'alluvione, e vengono inviati tramite Wi-Fi, Bluetooth o dati mobili. Sono abilitati di default, ma potete disattivarli andando su Impostazioni > Notifiche > Avvisi avanzati e Avvisi di sicurezza avanzati. In ogni caso, Apple non memorizza la posizione dell'utente.