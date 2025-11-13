I giochi di lancio di Switch 2 non avevano affatto convinto l'ex Presidente di Nintendo of America

Nintendo Switch 2 è un grande successo, ma al momento del lancio non tutti erano convinti che i videogiochi proposti sarebbero stati sufficienti per convincere il pubblico a fare il salto nella nuova generazione.
L'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha infatti dichiarato che la scelta di Nintendo lo ha confuso, anche se poi è stato dimostrato che era quella giusta.
I commenti di Reggie Fils-Aime sui giochi di lancio di Nintendo Switch 2
Parlando con The Game Business, Fils-Aime (che ha lavorato come CPO e presidente di Nintendo of America dal 2006 al 2019) ha spiegato: "Non sarei completamente onesto se non dicessi che da un punto di vista commerciale, quando ho visto per la prima volta i titoli di lancio di Nintendo Switch 2, ho avuto alcuni dubbi".
Aggiunge: "Ma penso di aver certamente sottovalutato le prestazioni potenziate e le versioni migliorate dei giochi di Nintendo Switch 1: credo che siano stati interessanti per il pubblico. Anche ciò che ottieni gratuitamente con l'abbonamento Nintendo Switch Online, penso, è stato in grado di dare una spinta alle vendite. E poi certamente Bananza è stato un elemento chiave per Nintendo".
L'ex presidente ritiene che il successo del lancio di Nintendo Switch 2 vada attribuito al team globale di Nintendo e afferma che "essere in grado di pubblicare con successo una nuova console da gioco dopo che hai ottenuto successo con il precedente sistema è alquanto complesso". Un esempio che fa è quanto accaduto con Wii U, che ha fallito su tutta la linea dopo che Wii ha dominato il mercato.
Inoltre, l'ex presidente di Nintendo of America è sorpreso dallo scarso supporto di Xbox a Switch 2 finora.