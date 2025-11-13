I giochi di lancio di Switch 2 non avevano affatto convinto l'ex Presidente di Nintendo of America

Nintendo Switch 2 è un grande successo, ma al momento del lancio non tutti erano convinti che i videogiochi proposti sarebbero stati sufficienti per convincere il pubblico a fare il salto nella nuova generazione.

L'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha infatti dichiarato che la scelta di Nintendo lo ha confuso, anche se poi è stato dimostrato che era quella giusta.