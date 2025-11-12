L’ex presidente di Nintendo of America è sorpreso dallo scarso supporto di Xbox a Switch 2 finora

Reggie si aspettava più annunci, soprattutto sotto Natale

Al contrario, giochi di punta come Call of Duty: Black Ops 7, Gears of War Reloaded e Halo Campaign Evolved, tutti appartenenti a franchise multimilionari, non sono ancora stati annunciati per Switch 2. È possibile che si tratti solo di attendere, ma secondo Fils-Aimé, il periodo autunnale sarebbe stato ideale per svelare e lanciare nuovi titoli in vista delle festività natalizie e del Black Friday.

Reggie Fils-Aimé

"Sono sorpreso che Xbox non abbia ancora abbracciato pienamente Switch 2 dal punto di vista software," ha dichiarato Reggie in un'intervista con The Game Business. "Alcuni giochi potrebbero sicuramente essere portati facilmente su Switch 2".

Pensavo ci sarebbe stato molto di più, soprattutto in questo periodo che precede le festività. Per tutto l'autunno mi aspettavo degli annunci dedicati. E sono sorpreso che non siano arrivati."