L’ex presidente di Nintendo of America è sorpreso dallo scarso supporto di Xbox a Switch 2 finora

Reggie Fils-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America, ha dichiarato di essere rimasto "sorpreso" dal basso numero di giochi Xbox pubblicati su Nintendo Switch 2.
Come forse ricorderete, Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, aveva dichiarato lo scorso aprile che "Switch 2 sarebbe stata una parte importante del futuro di Xbox", ribadendo il concetto anche di recente. Tuttavia, almeno per ora, i titoli provenienti dall'ecosistema Xbox approdati sulla nuova console Nintendo si contano sulle dita. Tra quelli confermati, troviamo Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, già disponibile, e Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in arrivo il prossimo anno.
Reggie si aspettava più annunci, soprattutto sotto Natale
Al contrario, giochi di punta come Call of Duty: Black Ops 7, Gears of War Reloaded e Halo Campaign Evolved, tutti appartenenti a franchise multimilionari, non sono ancora stati annunciati per Switch 2. È possibile che si tratti solo di attendere, ma secondo Fils-Aimé, il periodo autunnale sarebbe stato ideale per svelare e lanciare nuovi titoli in vista delle festività natalizie e del Black Friday.
"Sono sorpreso che Xbox non abbia ancora abbracciato pienamente Switch 2 dal punto di vista software," ha dichiarato Reggie in un'intervista con The Game Business. "Alcuni giochi potrebbero sicuramente essere portati facilmente su Switch 2".
Pensavo ci sarebbe stato molto di più, soprattutto in questo periodo che precede le festività. Per tutto l'autunno mi aspettavo degli annunci dedicati. E sono sorpreso che non siano arrivati."