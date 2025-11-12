Amazon presenta i nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11 con caratteristiche e prezzi

Partiamo da Echo Show 8, disponibile a 199,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo attraverso il box qui sotto. Echo Show 11, invece, costa 239,99 € e può essere acquistato attraverso il box sottostante. Ovviamente i prodotti sono venduti e spediti da Amazon , con la consegna prevista entro pochi giorni. Vediamo meglio le loro caratteristiche affinché possiate valutarne l'acquisto.

Amazon ha annunciato la disponibilità dei nuovi dispositivi Echo Show 8 ed Echo Show 11 . I due nuovi modelli possono essere acquistati sulla piattaforma a partire da oggi e sono stati migliorati per offrire un'esperienza ancora più funzionale.

Le caratteristiche di Echo Show 8 ed Echo Show 11

Questi due dispositivi presentano display con tecnologia touch in-cell e design a cristalli liquidi. Ciò si traduce in un'esperienza visiva migliorata, con una qualità dell'immagine nitida anche in ambienti meno luminosi. Inoltre, è stata massimizzata l'area visibile dello schermo, quindi gli utenti potranno vedere ancora più contenuti. A cambiare radicalmente è però l'architettura audio. Adesso troviamo nuovi altoparlanti stereo frontali e un woofer personalizzato, per un'esperienza sonora estremamente coinvolgente e immersiva. I driver full-range si trovano sotto i display, quindi sono pensati per offrire maggiore precisione diffondendo il suono frontalmente verso l'ascoltatore.

Amazon Echo Show 8

I due nuovi dispositivi integrano anche il chip AZ3 Pro, con un nuovo acceleratore IA in grado di eseguire i modelli di intelligenza artificiale edge del futuro. Troviamo inoltre la piattaforma Omnisense che sfrutta sensori e segnali (fotocamera, ultrasuoni e accelerometro) per abilitare esperienze Alexa sempre più personalizzate e fruibili. Infine, potete acquistare separatamente un supporto regolabile progettato per questi due modelli. Costa 39,99 € e vi permetterà di ottenere un'angolazione ideale senza sacrificare il design e i colori dei dispositivi.