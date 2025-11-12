0

DJI Osmo Pocket 3 è in offerta pre-Black Friday: sfrutta il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è disponibile un codice sconto che vi farà risparmiare sull'acquisto della DJI Osmo Pocket 3. Tutti i dettagli della promozione.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/11/2025
DJI Osmo Pocket 3

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione per tutti i creatori di contenuti e gli appassionati di foto e video: DJI Osmo Pocket 3 è soggetta ad uno sconto applicabile tramite coupon dal valore di 60€, il codice è SDMULTI60 (o, in alternativa SDODW60), grazie al quale il prezzo del prodotto cala fino a 333,35€. Puoi effettuare l'acquisto e accedere all'offerta direttamente tramite questo link.

La DJI Osmo Pocket 3 porta la creazione di contenuti a un nuovo livello, offrendo prestazioni professionali in un corpo compatto e tascabile. Grazie al sensore CMOS da 1 pollice, cattura filmati straordinari in 4K a 120 fps, garantendo dettagli nitidi e colori realistici.

Ulteriori dettagli

Il suo touch screen da 2 pollici ruotabile consente di passare facilmente tra riprese orizzontali e verticali, rendendo la composizione dei tuoi scatti semplice e intuitiva. Con la stabilizzazione meccanica a 3 assi, ogni video risulta fluido e privo di tremolii, anche durante movimenti dinamici come balli o escursioni.

DJI OSMO POCKET 3
DJI OSMO POCKET 3

La funzione ActiveTrack 6.0 mantiene sempre il soggetto al centro dell'inquadratura, perfetta per vlog e contenuti in movimento, mentre la messa a fuoco rapida e precisa assicura che ogni dettaglio sia catturato con la massima nitidezza. Con il profilo colore D-Log M e una profondità di 10 bit, la Osmo Pocket 3 consente di registrare fino a un miliardo di colori.

