Fortnite potrebbe accogliere SpongeBob, i Transformers e le Tartarughe Ninja come nuove mascotte

Per chi non lo sapesse, le mascotte sono compagni speciali guidati dall'IA che accompagnano il giocatore nelle modalità di Fortnite Battaglia Reale, LEGO Fortnite, nelle esperienze create dagli sviluppatori e altro ancora. Oltre a quelle personalizzabili, alcune mascotte sono personaggi provenienti da altri videogiochi, film o serie TV: un esempio è Fichetto, introdotto con il crossover de I Simpson.

Secondo alcune indiscrezioni, Fortnite potrebbe presto arricchirsi di nuove mascotte grazie a una partnership tra Epic Games e Paramount, come SpongeBob SquarePants, le Tartarughe Ninja e i Transformers , solo per fare qualche esempio.

I personaggi che potrebbero arrivare

Il rumor è stato diffuso da SamLeakks, che sostiene che i personaggi Paramount saranno presto disponibili come mascotte in Fortnite. A rafforzare la voce, nelle scorse settimane sono emerse ulteriori indiscrezioni su una collaborazione con SpongeBob SquarePants prevista per la Stagione 7, al via il 29 novembre.

SamLeakks non ha fornito dettagli precisi su quali personaggi saranno inclusi, ma il catalogo Paramount offre numerose possibilità. Oltre a SpongeBob, i candidati più probabili sembrano essere le Tartarughe Ninja e i Transformers (già apparsi in passato su Fortnite). Non è esclusa nemmeno la presenza dei cuccioli di PAW Patrol o di Dora l'Esploratrice, anche se trattandosi di brand rivolti principalmente ai bambini potrebbero non adattarsi perfettamente al target del gioco.

Per ora si tratta comunque di semplici indiscrezioni. Meglio prendere il tutto con le molle, in attesa di conferme ufficiali da parte di Epic Games.