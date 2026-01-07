South Park arriva in Fortnite: c'è una data ufficiale, ma come funzionerà il cross-over?

Fortnite incontrerà South Park a quanto pare, con il bizzarro cross-over destinato ad avvenire presto e confermato in via ufficiale da Epic Games, visto che viene riferito dall'account social della compagnia con tanto di data di uscita, sebbene non sia ancora chiaro come questo sia destinato a realizzarsi.
L'incontro è indubbiamente bizzarro ma Fortnite ci ha ormai abituato a situazioni di questo tipo e anche ben più strane, dunque si tratta solo di capire come i personaggi e gli elementi della celebre serie animata siano destinati ad essere inseriti all'interno dello sparatutto multiplayer.
Certo, l'anatomia tipica dei personaggi di South Park poco si confà alla meccanica classica di Fortnite, ma non sarebbe la prima volta in cui avvengono introduzioni di questo tipo, giustificate in maniere alquanto bislacche.
Come si inseriranno i ragazzi di South Park?
In ogni caso, l'annuncio ufficiale di South Park all'interno di Fortnite sta già facendo discutere la folta community di giocatori dedicati allo sparatutto di Epic Games, con idee su come questo incrocio fra mondi potrebbe essere messo in scena questa volta.
Il messaggio d'altra parte rimane piuttosto sibillino: si vede infatti Butters (ovvero Leopold Stotch), in postazione da gaming con davanti una schermata di Fortnite, e il messaggio che riferisce "Chaos, in caricamento..."
C'è anche una data riportata, ovvero il 9 gennaio 2026, che rappresenta probabilmente il giorno in cui avverrà questo cross-over South Park x Fortnite di cui sapremo dunque di più tra pochi giorni.
Tra le possibilità c'è il fatto che i personaggi della serie possano essere introdotti come compagni, o che possano essere direttamente utilizzati come skin, magari con modifiche applicate o indossando delle specie di esoscheletri, in modo da raggiungere un'anatomia più in linea con gli standard del gioco.