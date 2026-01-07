South Park arriva in Fortnite: c'è una data ufficiale, ma come funzionerà il cross-over?

Fortnite incontrerà South Park a quanto pare, con il bizzarro cross-over destinato ad avvenire presto e confermato in via ufficiale da Epic Games, visto che viene riferito dall'account social della compagnia con tanto di data di uscita, sebbene non sia ancora chiaro come questo sia destinato a realizzarsi.

L'incontro è indubbiamente bizzarro ma Fortnite ci ha ormai abituato a situazioni di questo tipo e anche ben più strane, dunque si tratta solo di capire come i personaggi e gli elementi della celebre serie animata siano destinati ad essere inseriti all'interno dello sparatutto multiplayer.

Certo, l'anatomia tipica dei personaggi di South Park poco si confà alla meccanica classica di Fortnite, ma non sarebbe la prima volta in cui avvengono introduzioni di questo tipo, giustificate in maniere alquanto bislacche.