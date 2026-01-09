Street Fighter 6 si prepara a ricevere Alex come nuovo combattente, protagonista di un trailer

Street Fighter 6 sta per ampliare ancora il suo roster con l'arrivo di Alex, che si presenta in un teaser trailer come nuovo combattente all'interno del picchiaduro in questione, in attesa di una presentazione più estesa.
Comparso per la prima volta in Street Fighter III: New Generation, si tratta di un lottatore americano che entra all'interno del torneo del World Warrior dopo che Gill ferisce gravemente il suo grande amico Tom, nonché figura paterna per lui, innescando un percorso di vendetta.
Si tratta di un personaggio caratterizzato da un fisico imponente, con uno stile di combattimento misto che lo rende molto equilibrato e in grado di affrontare qualsiasi scontro con una certa dinamicità.
Un primo teaser trailer
Il primo trailer di Alex in Street Fighter 6, visibile qui sotto, rappresenta una sorta di introduzione narrativa al personaggio, che fa subito una notevole scena nel corso di uno scontro contro il wrestler Andore.
Alex mette in mostra le sue doti di combattimento, che si basano su un misto di wrestling e kickboxing, cosa che lo rende molto versatile e agile in qualsiasi situazione.
Il nuovo personaggio fa parte dei contenuti dell'Year 3 di Street Fighter 6, che continua dunque il suo lungo percorso di arricchimento ed espansione anche in questo terzo anno di presenza sul mercato con il continuo arrivo di nuovi personaggi ad ampliare il roster.
Il gioco è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.