Il modello Galaxy S27 Pro potrebbe diventare il nuovo bestseller per Samsung grazie ad una fotocamera "da Ultra"

Samsung si appresta a rinnovare profondamente la struttura della sua linea di smartphone di punta per il prossimo anno, introducendo una novità che potrebbe scardinare le dinamiche di vendita interne.
Secondo le indiscrezioni diffuse sul blog del leaker yeux1122, il colosso coreano presenterà un quarto membro della famiglia, il Galaxy S27 Pro, progettato per offrire la quasi totalità dell'hardware e delle funzionalità della variante Ultra, ma a un prezzo inferiore e con pochissimi compromessi.
Il terreno su cui questo dispositivo promette di dare il meglio è il comparto fotografico. Gli utenti interessati a risparmiare senza rinunciare a scatti di qualità professionale saranno felici di sapere che esisterà una sola differenza ottica a separare la versione Pro dalla variante Ultra.
L'interessante possibile comparto fotografico di Samsung Galaxy S27 Pro
Entrambi i telefoni condivideranno lo stesso identico sensore principale da ben 200MP. Anche la seconda fotocamera, l'unità ultragrandangolare, presenterà in ambo i casi una risoluzione massima di 50MP.
L'unico elemento di diversificazione si concentrerà sul teleobiettivo. Il Galaxy S27 Pro monterà un sensore da 50MP dotato di tecnologia ALoP (All Lenses on Prism) con uno zoom ottico pari a 3.5x.
Di contro, il Galaxy S27 Ultra sfrutterà un sensore sempre da 50MP, ma capace di spingersi fino a un ingrandimento ottico più profondo di 5x. Dalle informazioni trapelate emerge inoltre che Samsung eliminerà il secondo teleobiettivo da 3x storicamente presente sul modello Ultra, una scelta dettata dalle prestazioni ormai ritenute inferiori agli standard attuali.
La strategia di Samsung con il nuovo Galaxy S27 Pro
Questo allineamento quasi totale della componentistica dimostra come Samsung non intenda posizionare il Galaxy S27 Pro come un flagship economico o d'ingresso, bensì come una proposta di livello premium. Riducendo al minimo i sacrifici sul comparto fotografico, l'azienda coreana potrebbe spianare la strada a ulteriori aggiornamenti condivisi.
Sebbene manchino ancora molti dettagli prima del prossimo evento ufficiale Galaxy Unpacked, le premesse indicano che il modello Pro possiede tutte le carte in regola per diventare il vero campione di vendite del marchio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in casa Samsung.
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