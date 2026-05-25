Apple potrebbe continuare a puntare su iPhone 17 nonostante la possibile cannibalizzazione di altri prodotti

La versione base di iPhone 17 ha ottenuto un riscontro straordinario sul mercato, posizionandosi come lo smartphone più venduto a livello globale nel primo trimestre del 2026 secondo i dati di Counterpoint Research.
Le sue caratteristiche tecniche avanzate e un costo competitivo hanno spinto le attivazioni a quota 30 milioni solo in Cina, dimostrando la preferenza dei consumatori verso la concretezza del prodotto rispetto ai messaggi nazionalistici dei marchi locali.
Questa enorme popolarità pone però Apple davanti a una scelta complessa in vista del lancio della generazione successiva, previsto per l'inizio del 2027. L'idea strategica prevede di mantenere in commercio iPhone 17 applicando una riduzione di prezzo di 100 dollari, portando il costo a 699 dollari.
iPhone 17 potrebbe cannibalizzare alcuni futuri modelli?
La futura line-up del 2027 dovrebbe includere la variante entry-level iPhone 18e, con un prezzo di partenza ipotizzato a 599 dollari.
Se la differenza di prezzo tra la proposta più economica e il vecchio modello base scendesse a soli 100 dollari, la maggior parte degli acquirenti preferirebbe spendere qualcosa in più per avere un hardware decisamente superiore, azzerando di fatto le vendite di iPhone 18e.
Le versioni entry-level di Apple, infatti, subiscono spesso critiche per via di specifiche ridotte, come la presenza di una sola fotocamera posteriore.
Anche iPhone 18 potrebbe subire il "nuovo" prezzo di iPhone 17
La situazione si complicherebbe ulteriormente per lo stesso iPhone 18 standard. Se quest'ultimo dovesse debuttare a 799 dollari offrendo come unico vero aggiornamento il chip A20, i consumatori potrebbero preferire il risparmio offerto da iPhone 17.
Per evitare che il nuovo modello standard subisca lo stesso destino commerciale della variante economica, Apple potrebbe trovarsi costretta ad aumentare il prezzo di partenza di iPhone 18 a 899 dollari.
Questa decisione sarebbe supportata anche dalla situazione legata alle scorte strategiche di memorie DRAM, riducendo i margini di manovra dell'azienda sui listini. Che cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere.
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