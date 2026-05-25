Il prossimo iPhone 18 Pro dovrebbe adottare un design più slanciato, secondo le ultime indiscrezioni

Continuano a emergere indiscrezioni sul prossimo iPhone 18 Pro, in particolare sulle sue dimensioni. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali che, come spesso accade in questi casi, possono differire tra loro o persino contraddirsi. Ed è proprio questo il caso: le ultime indiscrezioni suggeriscono un formato più stretto e slanciato, in contrasto con quanto emerso dai rumor precedenti. Vediamo meglio i dettagli.
Dimensioni diverse
Le informazioni sono state riportate dal noto leaker MajinBu su X, precisamente con una foto che mostra le prime pellicole protettive per gli schermi dei modelli iPhone 18 Pro e Pro Max. Secondo quanto comunicato, entrambi gli smartphone saranno più alti e stretti, con dimensioni dello schermo che dovrebbero essere rispettivamente di 6,4 pollici per il Pro e 7 pollici per il Pro Max.
Ovviamente vi suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela. Le voci precedenti ipotizzavano inoltre un possibile aumento delle dimensioni delle lenti della fotocamera, motivo per cui non è ancora chiaro quali modifiche effettive Apple abbia intenzione di introdurre. In ogni caso, non dovremmo aspettarci cambiamenti significativi, anzi, il retro dello smartphone dovrebbe essere molto simile al predecessore.
Quali saranno le vere novità?
Viene quindi spontaneo chiedersi quali saranno i veri cambiamenti più rilevanti. Prima di tutto, l'iPhone dovrebbe adottare il chip A20 Pro, con conseguenti miglioramenti in termini di prestazioni, trattandosi anche del primo chipset di Apple realizzato con il processo a 2 nm di TSMC. Apple potrebbe anche rivedere il design delle cover trasparenti, abbandonando finalmente il pannello bianco opaco, sostituito dal classico anello MagSafe per un'estetica più semplice e pulita.
Potremmo aspettarci anche alcuni miglioramenti alla fotocamera, nonché nuove opzioni di colore come il Dark Cherry. La vera protagonista, però, sarà sicuramente la nuova Siri con le numerose funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo, ricordiamo che l'8 giugno si terrà la WWDC.
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