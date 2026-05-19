Nuove indiscrezioni su iOS 27: sfondi personalizzati, scorciatoie automatiche e correzione grammaticale avanzata

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sulle funzionalità della nuova Siri , in arrivo su iOS 27. In attesa della WWDC che si terrà l'8 giugno, stiamo scoprendo sempre più informazioni sulle novità in arrivo. Ebbene, un nuovo articolo di Bloomberg svela ulteriori dettagli, chiaramente da confermare o smentire.

Nuovi strumenti

Secondo quanto riportato da Bloomberg, iOS 27 accoglierà un nuovo generatore di sfondi personalizzati. Sarà possibile farlo con Image Playground, che ricordiamo serve anche a generare emoji e immagini personalizzate. Con il nuovo aggiornamento dovremmo trovare una versione in grado di produrre immagini più realistiche, quindi dovrebbe essere diversa da quella attuale.

Image Playground

Al tempo stesso, potrete comunicare a Siri le modifiche da voler apportare per creare una scorciatoia. Più precisamente, l'app Comandi Rapidi - che già consente di creare comandi rapidi personali - dovrebbe presentare il seguente messaggio: "Cosa vuoi che faccia la tua scorciatoia?" con un campo di testo in cui inserire la descrizione.

Come vi abbiamo già anticipato, l'app è già disponibile, anche se attualmente richiede ancora una procedura manuale. Le nuove funzionalità, però, potrebbero renderla molto più intuitiva, interessante e accessibile per gli utenti.