Apple Intelligence: con iOS 27 potrete scegliere direttamente i vostri modelli IA preferiti

Con l'arrivo di iOS 27 previsto tra pochi mesi, potremo finalmente scoprire le funzionalità di Apple Intelligence . Apple potrebbe consentire anche a chatbot di terze parti di alimentare le sue funzioni di intelligenza artificiale. Le cosiddette "Extensions" permetterebbero di integrare strumenti come Image Playground e altre funzioni di Apple Intelligence, ampliando l'ecosistema. Vediamo tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato da Gurman, l'azienda avrebbe già testato delle integrazioni con Anthropic e Google . Una volta installata un'app IA compatibile, potrete selezionarla come opzione preferita tramite le Impostazioni.

Come vi abbiamo anticipato, le Extensions "consentono di accedere su richiesta alle capacità di AI generativa delle app installate , attraverso funzioni di Apple Intelligence come Siri, Strumenti di scrittura, Image Playground e altro ancora", secondo quanto riportato in alcune versioni di test. Inoltre, gli utenti dovrebbero visualizzare una sezione specifica su App Store, dedicata proprio alle app compatibili da poter utilizzare.

Queste informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg , fonte piuttosto affidabile, ma come sempre vi suggeriamo di prenderle con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite ufficiali. Al momento Apple Intelligence si affida esclusivamente a ChatGPT come modello di terze parti, ma in futuro verranno integrate ulteriori opzioni, così da offrire un'esperienza sempre più personalizzata in base alle preferenze degli utenti. L'obiettivo è semplificare l'utilizzo di diverse soluzioni sfruttando le funzionalità native del sistema.

Apple Intelligence, Siri e altre novità

Con iOS 27, tra le varie novità, l'app Fotocamera dovrebbe introdurre la modalità Siri con Visual Intelligence, pensata per riconoscere oggetti, testi e informazioni in tempo reale. Potrete infatti scansionare le etichette nutrizionali dei prodotti alimentari e registrare le informazioni dietetiche per monitorare l'apporto calorico, oppure scansionare numeri di telefono o indirizzi presenti su supporti cartacei e aggiungere le informazioni direttamente all'app Contatti.

Inoltre, la nuova versione del sistema operativo accoglierà anche uno strumento di editing basato su Apple Intelligence. In attesa di dettagli, ricordiamo che Apple presenterà iOS 27 e le sue principali novità in occasione della WWDC 2026.