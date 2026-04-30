iOS 27: Apple integra Siri nella fotocamera con nuove funzioni basate su Visual Intelligence

La versione iOS 27 dovrebbe finalmente accogliere le funzionalità della nuova Siri e una serie di strumenti inediti basati sull'intelligenza artificiale. Dopo una serie di rallentamenti e problematiche, emergono ulteriori informazioni sulle novità attese. Oltre a un nuovo strumento di editing basato su Apple Intelligence, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, sappiamo che l'app fotocamera sarà dotata di una modalità Siri con diverse funzioni tra cui scegliere. Vediamo tutti i dettagli.

Siri e la fotocamera: le funzioni in arrivo

Come vi abbiamo anticipato, l'app Fotocamera integrerà una modalità Siri che si aggiungerà a quelle già esistenti, ovvero Foto, Video, Ritratto e Panorama. Una volta selezionata questa modalità, il pulsante di scatto mostrerà il logo Apple Intelligence. Secondo quanto riportato, questa modalità integrerà Visual Intelligence, che verrà aggiornata con nuove funzionalità utili. Potrete infatti scansionare le etichette nutrizionali dei prodotti alimentari e registrare le informazioni dietetiche per monitorare l'apporto calorico, tra le varie cose.

iOS 27

In alternativa, potete scansionare numeri di telefono o indirizzi presenti su supporti cartacei e aggiungere le informazioni direttamente all'app Contatti. Stando a quanto riportato, quindi, per ora le funzionalità in arrivo saranno le seguenti:

Nutrizione , per scansionare le etichette nutrizionali sulle confezioni degli alimenti (app Salute)

, per scansionare le etichette nutrizionali sulle confezioni degli alimenti (app Salute) Contatti , per scansionare numeri di telefono o indirizzi e salvarli sull'app Contatti

, per scansionare numeri di telefono o indirizzi e salvarli sull'app Contatti Wallet, per acquisire informazioni da biglietti cartacei per eventi e generare versioni digitali

Inoltre, ricordiamo che potrete continuare a identificare oggetti come piante o animali con Visual Intelligence, aggiungere eventi all'app Calendario o inviare informazioni visite a ChatGPT o Google per la ricerca immagini.