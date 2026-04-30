iOS 27: Apple integra Siri nella fotocamera con nuove funzioni basate su Visual Intelligence

La versione iOS 27 dovrebbe finalmente accogliere le funzionalità della nuova Siri e una serie di strumenti inediti basati sull'intelligenza artificiale. Dopo una serie di rallentamenti e problematiche, emergono ulteriori informazioni sulle novità attese. Oltre a un nuovo strumento di editing basato su Apple Intelligence, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, sappiamo che l'app fotocamera sarà dotata di una modalità Siri con diverse funzioni tra cui scegliere. Vediamo tutti i dettagli.
Siri e la fotocamera: le funzioni in arrivo
Come vi abbiamo anticipato, l'app Fotocamera integrerà una modalità Siri che si aggiungerà a quelle già esistenti, ovvero Foto, Video, Ritratto e Panorama. Una volta selezionata questa modalità, il pulsante di scatto mostrerà il logo Apple Intelligence. Secondo quanto riportato, questa modalità integrerà Visual Intelligence, che verrà aggiornata con nuove funzionalità utili. Potrete infatti scansionare le etichette nutrizionali dei prodotti alimentari e registrare le informazioni dietetiche per monitorare l'apporto calorico, tra le varie cose.
In alternativa, potete scansionare numeri di telefono o indirizzi presenti su supporti cartacei e aggiungere le informazioni direttamente all'app Contatti. Stando a quanto riportato, quindi, per ora le funzionalità in arrivo saranno le seguenti:
- Nutrizione, per scansionare le etichette nutrizionali sulle confezioni degli alimenti (app Salute)
- Contatti, per scansionare numeri di telefono o indirizzi e salvarli sull'app Contatti
- Wallet, per acquisire informazioni da biglietti cartacei per eventi e generare versioni digitali
Inoltre, ricordiamo che potrete continuare a identificare oggetti come piante o animali con Visual Intelligence, aggiungere eventi all'app Calendario o inviare informazioni visite a ChatGPT o Google per la ricerca immagini.
Altre novità
La versione iOS 27 accoglierà anche uno strumento di editing basato su Apple Intelligence. L'app Foto, in particolare, accoglierà la sezione "Strumenti Apple Intelligence" per modificare un'immagine, con le opzioni Estendi, Migliora e Ritaglia.
In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che Apple presenterà iOS 27 alla WWDC 2026 dell'8 giugno.