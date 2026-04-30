Apple avrebbe rinunciato al Vision Pro: il visore non convince più?

Stando alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe rinunciato al Vision Pro . La decisione arriverebbe in seguito ai risultati poco soddisfacenti nonostante l'aggiornamento al modello con chip M5. Per chi non lo sapesse, lo scorso ottobre l'azienda ha presentato un Vision Pro con un chip più veloce, insieme a una serie di piccole novità come un cinturino più comodo. Tuttavia, il riscontro degli utenti non è stato all'altezza delle aspettative e il futuro del visore è sempre più incerto. Come sempre, vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Addio visore?

Come vi abbiamo anticipato, le informazioni sono state riportate da MacRumors, secondo cui Apple avrebbe rinunciato al Vision Pro. Di conseguenza, in futuro potrebbero non esserci più nuovi modelli, ma il destino del visore è ancora incerto. Sebbene lo scorso anno sia stato introdotto un dispositivo con un chip più veloce, gli utenti non hanno mostrato particolare interesse, complice anche l'assenza di altre modifiche hardware.

In particolare, il Vision Pro è stato criticato per il prezzo elevato e per il peso di oltre 590 grammi, reputato scomodo da molti utenti. Nonostante l'introduzione di una fascia più confortevole, il visore si è rivelato comunque scomodo, soprattutto per lunghe sessioni. Il chip M5 ha contribuito positivamente, ma non è stato sufficiente a conquistare un'ampia fetta di utenti. Secondo quanto riportato, Apple ha venduto solo 600.000 unità in totale, con una percentuale di resi molti alta (secondo quanto comunicato da fonti interne alla testata).