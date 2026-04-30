Assetto Corsa Rally, l'aggiornamento 0.4 è ora disponibile con varie novità

Tramite il sito ufficiale e un trailer , che potete vedere poco sotto, sono state presentate le novità introdotte da questo update.

505 Games, Supernova Games Studios e KUNOS Simulazioni hanno annunciato che l'aggiornamento 0.4 di Assetto Corsa Rally è ora disponibile.

Il trailer di Assetto Corsa Rally 0.4

Prima di tutto, sono state introdotte due nuove auto, la Peugeot 306 Maxi Kit Car e la Subaru Impreza S3 Group A. La prima è specializzata per l'asfalto mentre la seconda è ottimale sulla neve e sterrato.

Partendo dall'apprezzamento per la neve aggiunta nell'aggiornamento di Monte-Carlo, l'update 0.4 di Assetto Corsa Rally amplia questa nuova condizione meteo alle gare Alsace e Wales. Si aggiungono poi due nuovi eventi di gruppo, dedicati alle nuove auto: potrete trovare 12 nuovi eventi, insieme a un nuovo evento per ognuno dei tre gruppi di trazione (FWD, RWD e 4WD), tutti con condizioni meteo miste.

Assetto Corsa Rally, da marzo, ha inoltre dato il via a una collaborazione con Jon Armstrong, il pilota WRC. Armstrong sta aiutando nel miglioramento della fisica dei veicoli. In particolar modo, il team sta lavorando sulle gomme, sull'aerodinamica e sulle sospensioni, così da rendere l'esperienza di guida più naturale.

L'aggiornamento introduce anche eventi in-game in collaborazione con la FIA, in occasione della prima fase di qualificazione del FIA Esports Global Rally Tour. Più dettagli saranno condivisi più avanti. Infine, l'aggiornamento si occupa di migliorare il supporto alle periferiche, migliorare la stabilità e la giocabilità.

Ricordiamo invece che Assetto Corsa EVO ha ricevuto l'aggiornamento 0.6 in Accesso Anticipato.