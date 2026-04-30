Tutti i giochi della serie Assetto Corsa sono in saldo su Steam

Partiamo da Assetto Corsa Rally , disponibile in accesso anticipato al prezzo di 23,99 euro con uno sconto del 20% . Proprio oggi il gioco ha ricevuto l'aggiornamento 0.4 , che introduce a grande richiesta la Peugeot 306 II Maxi Kit Car e la Subaru Impreza S3 Group A, oltre a numerose migliorie, modifiche al gameplay e nuovi contenuti.

Gli altri giochi in promozione

Proseguiamo con l'accesso anticipato di Assetto Corsa EVO, attualmente in sconto del 20% a 31,99 euro. Anche in questo caso è arrivato di recente un aggiornamento importante: la versione 0.6, che aggiunge sei nuove vetture, il circuito Sebring International Raceway e interventi significativi al modello delle sospensioni, alle collisioni nel multiplayer, al comparto audio e molto altro.

Chiudiamo con i primi due capitoli del franchise: Assetto Corsa del 2014 e Assetto Corsa Competizione del 2019, disponibili rispettivamente a 4,99 euro e 9,99 euro, entrambi con uno sconto del 75%. Le promozioni dedicate al franchise di Kunos Simulazioni resteranno attive fino al 4 maggio. Potete trovare la pagina dedicata su Steam a questo indirizzo.