Assetto Corsa EVO riceve l'aggiornamento 0.6 in Accesso Anticipato

L'editore 505 Games e lo studio italiano KUNOS Simulazioni hanno annunciato l'aggiornamento 0.6 di Assetto Corsa EVO, simulatore automobilistico attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam. La nuova patch maggiore aggiunge molti contenuti e migliora tutte le caratteristiche di gioco, rafforzando al tempo stesso le basi tecniche della simulazione.
Le novità
In questa fase il progetto, che continua a evolversi grazie al contributo della community, punta a migliorare tutto ciò che incide direttamente sull'esperienza di guida. Tra le novità principali spiccano sei nuove vetture, che spaziano dalle moderne GT ad alcuni modelli storici, e l'introduzione del leggendario Sebring International Raceway, uno dei circuiti più impegnativi del motorsport americano.
L'aggiornamento non si limita ai contenuti, ma interviene in profondità sui sistemi di simulazione. Sono state ad esempio rifinite le sospensioni, è stato migliorato il multiplayer ed è stato potenziato il lato sonoro, per aumentare il realismo durante le gare.
Tra le novità tecniche spicca inoltre il supporto ufficiale alla telemetria MoTeC, che consente analisi avanzate dei dati di guida, mentre l'interfaccia utente è stata resa più intuitiva grazie alla riorganizzazione dei alcuni elementi. Parallelamente, proseguono le ottimizzazioni su intelligenza artificiale, fisica, prestazioni e sistemi di gioco.
Sul fronte online, dopo il consolidamento dell'infrastruttura multiplayer, debutta il supporto ai server dedicati: i giocatori possono ora creare e gestire le proprie sessioni tramite gli strumenti di Steam, affiancando così l'esperienza competitiva del portale ufficiale attivo 24 ore su 24.
Infine, vi ricordiamo che Assetto Corsa EVO è disponibile in Accesso Anticipato su Steam a 39,99 euro.