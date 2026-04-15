Assetto Corsa EVO riceve l'aggiornamento 0.6 in Accesso Anticipato

L'editore 505 Games e lo studio italiano KUNOS Simulazioni hanno annunciato l'aggiornamento 0.6 di Assetto Corsa EVO, simulatore automobilistico attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam. La nuova patch maggiore aggiunge molti contenuti e migliora tutte le caratteristiche di gioco, rafforzando al tempo stesso le basi tecniche della simulazione.