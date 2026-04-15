La data di uscita di Industria 2 è stata rinviata all'ultimo secondo, sarebbe dovuto uscire oggi

La nuova, e si spera definitiva, data di uscita è stata fissata al 29 aprile , sempre su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store, con l'augurio che questa volta non emergano altri intoppi sulla tabella di marcia.

Headup e gli sviluppatori di Bleakmill hanno annunciato il rinvio della data di uscita di Industria 2 . La notizia è un fulmine a ciel sereno per chi attende il titolo, dato che il lancio era previsto proprio per oggi, 15 aprile.

Il messaggio degli autori

Il rinvio è stato comunicato tramite una nota ufficiale, in cui il team spiega di aver preso questa decisione per garantire un livello qualitativo all'altezza delle aspettative, ricordando che il progetto è portato avanti da un gruppo di sole otto persone.

"Si scopre che portare a termine una campagna sparatutto in prima persona single player ad alta fedeltà con un team di otto persone è davvero difficile. Ancora una volta stiamo puntando più in alto delle nostre possibilità. Da un lato, è esattamente questo a renderci entusiasti e, a quanto pare, anche molte altre persone là fuori. Sentire dai giocatori e dai tester che questo gioco a tratti ricorda quelli che ci hanno ispirato da ragazzi, come Half-Life, Bioshock o Resident Evil, è incredibilmente bello e motivante."

"Dall'altro lato, però, per il nostro piccolo team sparso in giro per il mondo può essere estremamente difficile far funzionare tutto senza bruciarsi e riuscendo comunque a pagare tutti in modo equo ogni mese. È un equilibrio complicato tra passione e la realtà delle bollette da pagare, una sfida che molti creativi conoscono fin troppo bene."

Industria 2 è un FPS narrativo sviluppato da Bleakmill che segue le vicende di Nora, intrappolata in una dimensione parallela anni dopo gli eventi del primo gioco. La protagonista tenta di tornare nella Berlino Est del 1989, ma una serie di eventi la trascina nuovamente nel cuore dell'IA ATLAS, costringendola ad affrontare le proprie responsabilità e il passato che ha contribuito a creare. Il gioco combina esplorazione, combattimenti contro macchine ostili e un forte focus sulla storia.