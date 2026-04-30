Industria 2 è disponibile: Bleakmill illustra le caratteristiche del suo sparatutto narrativo

Lo studio di sviluppo Bleakmill ha annunciato l'uscita ufficiale di Industria 2 , sparatutto in prima persona a trazione narrativa. Per accompagnare la lieta novella, il team ha condiviso una panoramica dettagliata dei contenuti del gioco, cercando di essere il più trasparente possibile nell'illustrare in modo chiaro le caratteristiche tecniche del titolo prima dell'acquisto.

I dettagli

"Vogliamo gestire le cose in modo trasparente per quanto riguarda i nostri progetti e gli approfondimenti sul processo di sviluppo che li accompagna", ha spiegato il team. L'obiettivo della comunicazione è fornire un quadro generale chiaro del gioco prima che l'utenza prenda una decisione sull'acquisto, per "onorare il tempo, la pazienza e il supporto" dimostrati dai giocatori.

Industria 2 è ambientato anni dopo gli eventi del primo episodio. Nora, la protagonista, si ritrova confinata in una dimensione parallela delimitata da strutture artificiali di natura meccaniche, cercando di sopravvivere e di affrontare le conseguenze del proprio passato.

Per quanto riguarda le questioni tecniche e strutturali, gli sviluppatori stimano una longevità compresa tra le 5 e le 7 ore, per un'avventura lunga 20 livelli. I giocatori dovranno affrontare 9 diverse tipologie di avversari, inclusi due boss. L'arsenale a disposizione comprende sei armi (un'ascia, una pistola, un revolver, una mitraglietta, un fucile di precisione e un fucile a pompa), ciascuna personalizzabile con un numero di accessori variabile da tre a cinque. Tali potenziamenti intervengono su statistiche specifiche, come l'aumento dei danni, la velocità di ricarica, la capienza dei caricatori e la cadenza di fuoco.

Il team ha fornito anche i numeri esatti per chi mira a completare il gioco al cento per cento: la mappa nasconde infatti 10 ricette per la creazione di oggetti, 28 documenti testuali e 13 collezionabili.

L'esperienza può essere modulata attraverso quattro livelli di difficoltà. A chiusura dell'annuncio, David e il team di Bleakmill hanno ringraziato il pubblico per aver seguito lo sviluppo del progetto, nato originariamente con dimensioni molto più contenute: "Speriamo davvero di aver reso giustizia al progetto ai vostri occhi. Pertanto, ascolteremo attentamente i vostri pareri e i vostri feedback per assicurarci che Industria 2 diventi un degno sequel di Industria".