Assassin's Creed: Black Flag Resynced: Ubisoft illustra la nuova interfaccia utente personalizzabile

In seguito all'annuncio ufficiale di Assassin's Creed Black Flag Resynced , gli sviluppatori hanno condiviso un approfondimento tecnico dedicato all' interfaccia utente . In generale, l'obiettivo dichiarato del team è di offrire un'esperienza visiva più pulita e contestuale, seguendo la strada di Assassin's Creed Shadows . La nuova interfaccia è legata a stretta mandata ai ritocchi apportati al sistema di combattimento. È stato inoltre confermando che il gameplay rimarrà fedele alla sua natura originale di action-adventure, senza derive ruolistiche.

Dettagli sull'interfaccia

L'interfaccia di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stata riprogettata per apparire a schermo solo quando strettamente necessario. Elementi come la selezione delle armi, gli indicatori di combattimento e la barra della salute diventeranno visibili unicamente in base al contesto dell'azione.

L'interfaccia di Assassin's Creed: Black Flag Resynced apparirà solo quando necessaria

Per facilitarne la configurazione, gli sviluppatori hanno previsto quattro preset: "Predefinito", che mostra la maggior parte degli elementi per garantire la massima chiarezza; "Semplice", che riduce le notifiche mantenendo le indicazioni essenziali; "Minimale", limitato a informazioni di base come la salute del protagonista Edward e le traiettorie dei cannoni della Jackdaw; e infine "Disabilitato", che rimuove ogni indicatore per favorire l'immersività.

Oltre a questi preset, il gioco permetterà una personalizzazione completa dell'interfaccia. Gli utenti potranno attivare o disattivare singolarmente ogni elemento visivo, dagli effetti di sangue agli indicatori di percezione visiva dei nemici. Sarà quindi possibile, ad esempio, mantenere le traiettorie di mira durante le battaglie navali disabilitando il resto dell'interfaccia, oppure spegnere gli indicatori durante le fasi stealth per un approccio basato esclusivamente sull'osservazione dell'ambiente. Insomma, sarà il giocatore a scegliere quali elementi attivare e quali no.

Una delle funzioni principali del nuovo HUD è supportare le modifiche apportate al sistema di combattimento. Nelle impostazioni predefinite, i nemici presenteranno indicatori relativi alla salute e a una nuova statistica: la "difesa". Questa rappresenta la capacità di un avversario di resistere agli attacchi. Attaccando e parando con il giusto tempismo, o utilizzando armi da fuoco, la difesa del nemico si esaurirà, dando modo di ucciderlo con un esecuzione.

Anche il sistema di combattimento è stato rinnovato

Gli sviluppatori spiegano che i nemici reagiranno in modo diverso: alcuni cederanno rapidamente sotto i colpi di spada, mentre per i "bruti" più resistenti potrebbe essere necessario un colpo di pistola per infrangerne la guardia. Per chi preferisce giocare senza interfaccia, il team ha inserito dei feedback visivi integrati: quando la difesa di un avversario viene infranta, questo perderà il cappello o l'elmo.

Il team ha inoltre tenuto a fare una precisazione importante per rassicurare i fan storici riguardo alla presenza di barre della salute sui nemici: "Sebbene le barre della salute e della difesa siano presenti nelle impostazioni predefinite, questo non cambia il fatto che Black Flag Resynced rimanga un gioco di azione e avventura", si legge nell'aggiornamento. "Il combattimento funziona in modo simile al gioco originale, e le barre della salute e della difesa sono opzionali. Non ci sono livelli, non c'è un punteggio per l'equipaggiamento e non ci sono blocchi legati alla progressione". Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra anteprima di Assassin's Creed: Black Flag Resynced.