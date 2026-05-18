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Assassin's Creed: Black Flag Resynced includerà scene inedite e "non saranno riempitivi"

L'attore Matt Ryan ha parlato delle scene inedite che verranno incluse in Assassin's Creed: Black Flag Resynced, spiegando che non si tratta di meri riempitivi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/05/2026
Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Assassin's Creed: Black Flag Resynced includerà scene inedite e Matt Ryan, l'attore che interpreta Edward Kenway, ha assicurato nel corso di un'intervista che non si tratta di meri riempitivi, bensì di sequenze significative per la trama.

"È stata un'esperienza strana, meravigliosa, nostalgica e bellissima", ha detto l'attore parlando del suo ritorno nei panni di Edward. "Per me è come un vecchio amico." E proprio per questo "è stato piuttosto facile rientrare nel personaggio."

"La mia voce è cambiata leggermente", ha spiegato Ryan. "Ora è un po' più profonda, ma mi sono formato come attore anche per questo. È stata una gioia tornare dopo tutto questo tempo e realizzare delle nuove scene."

Una caccia al tesoro da 500.000 dollari per Assassin's Creed: Black Flag Resynced Una caccia al tesoro da 500.000 dollari per Assassin's Creed: Black Flag Resynced

"Queste nuove scene sembravano prendere vita direttamente dalla pagina e aggiungono davvero qualcosa a Edward: donano profondità al personaggio e alla storia. Non sono lì soltanto per riempire degli spazi."

Un successo annunciato?

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è finito in un milione di liste dei desideri e tutto fa pensare a un successo annunciato per l'atteso remake, che donerà nuova vita a uno dei capitoli della saga più apprezzati di sempre.

"Penso che tutte le persone che hanno già affrontato questo viaggio con lui saranno entusiaste di rifarlo, e di percepire la profondità che siamo riusciti a dare al personaggio grazie ai nuovi contenuti che abbiamo realizzato", ha aggiunto Matt Ryan, che crede nelle grandi potenzialità di questo ritorno.

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