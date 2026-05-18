Assassin's Creed: Black Flag Resynced includerà scene inedite e "non saranno riempitivi"

Assassin's Creed: Black Flag Resynced includerà scene inedite e Matt Ryan, l'attore che interpreta Edward Kenway, ha assicurato nel corso di un'intervista che non si tratta di meri riempitivi, bensì di sequenze significative per la trama.

"È stata un'esperienza strana, meravigliosa, nostalgica e bellissima", ha detto l'attore parlando del suo ritorno nei panni di Edward. "Per me è come un vecchio amico." E proprio per questo "è stato piuttosto facile rientrare nel personaggio."

"La mia voce è cambiata leggermente", ha spiegato Ryan. "Ora è un po' più profonda, ma mi sono formato come attore anche per questo. È stata una gioia tornare dopo tutto questo tempo e realizzare delle nuove scene."

"Queste nuove scene sembravano prendere vita direttamente dalla pagina e aggiungono davvero qualcosa a Edward: donano profondità al personaggio e alla storia. Non sono lì soltanto per riempire degli spazi."