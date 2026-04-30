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Assassin's Creed: Black Flag Resynced è finito in un milione di liste dei desideri

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato aggiunto in un milione di liste dei desideri sulle diverse piattaforme, a conferma di quanto il remake sia atteso.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/04/2026
Edward Kenway attende un nemico in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced è finito in un milione di liste dei desideri fra le varie piattaforme, a testimonianza di quanto sia atteso il promettente remake del quarto capitolo della serie.

"Siamo sopraffatti dalla gratitudine", si legge nel post pubblicato dalla casa francese. "Il team ha letto i vostri commenti e vogliamo dirvi un grazie di cuore per aver raggiunto un milione di wishlist su tutte le piattaforme: siamo davvero felici di vedere tanto entusiasmo nella community per Resynced."

In effetti fin dalla presentazione ufficiale del remake, avvenuta qualche giorno fa, i tantissimi appassionati di Assassin's Creed hanno dimostrato di voler vestire nuovamente i panni di Edward Kenway e non vedono l'ora che Black Flag Resynced faccia il proprio debutto.

Assassin's Creed Black Flag Resynced è il gioco più preordinato sul PlayStation Store in molti paesi, Italia inclusa Assassin’s Creed Black Flag Resynced è il gioco più preordinato sul PlayStation Store in molti paesi, Italia inclusa

Lo dimostrano, oltre alle liste dei desideri, anche le tantissime prenotazioni effettuate finora sulle diverse piattaforme, con PlayStation Store in particolare che ha visto schizzare il gioco in cima alle classifiche dei preorder.

Una veste tutta nuova

Tutt'altro che un semplice remake, Assassin's Creed: Black Flag Resynced racconterà la stessa storia del gioco originale, ma con una veste tutta nuova: dai personaggi agli scenari, ogni asset è stato ridisegnato per l'occasione utilizzando le ultime tecnologie di Ubisoft.

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Gli sviluppatori hanno inoltre ottimizzato il gameplay, eliminando le meccaniche meno riuscite e migliorando il sistema di combattimento, che a differenza della demo di qualche giorno fa nella versione finale includerà sangue in abbondanza.

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