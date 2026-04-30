Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced è finito in un milione di liste dei desideri fra le varie piattaforme, a testimonianza di quanto sia atteso il promettente remake del quarto capitolo della serie.

"Siamo sopraffatti dalla gratitudine", si legge nel post pubblicato dalla casa francese. "Il team ha letto i vostri commenti e vogliamo dirvi un grazie di cuore per aver raggiunto un milione di wishlist su tutte le piattaforme: siamo davvero felici di vedere tanto entusiasmo nella community per Resynced."

In effetti fin dalla presentazione ufficiale del remake, avvenuta qualche giorno fa, i tantissimi appassionati di Assassin's Creed hanno dimostrato di voler vestire nuovamente i panni di Edward Kenway e non vedono l'ora che Black Flag Resynced faccia il proprio debutto.

Lo dimostrano, oltre alle liste dei desideri, anche le tantissime prenotazioni effettuate finora sulle diverse piattaforme, con PlayStation Store in particolare che ha visto schizzare il gioco in cima alle classifiche dei preorder.