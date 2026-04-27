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Assassin’s Creed Black Flag Resynced è il gioco più preordinato sul PlayStation Store in molti paesi, Italia inclusa

Assassin's Creed Black Flag Resynced domina i preordini del PlayStation Store in numerosi paesi, Italia compresa, con Deluxe e Standard Edition entrambe in top 10: un debutto che fa ben sperare per il remake di Ubisoft.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/04/2026
Un combattimento in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Se il buongiorno si vede dal mattino, Ubisoft ha sicuramente motivo di festeggiare: Assassin's Creed Black Flag Resynced sta dominando le classifiche dei preordini sul PlayStation Store in numerosi paesi.

Nel momento in cui scriviamo, il remake del quarto capitolo della serie è primo negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nei principali mercati europei, tra cui Germania, Francia, Spagna, e anche l'Italia.

Un successo preannunciato?

In diversi casi il gioco occupa addirittura due posizioni nella top 10: nel nostro paese, ad esempio, la Deluxe Edition è al primo posto, seguita immediatamente dalla Standard Edition. Tra i più prenotati figurano anche Saros, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro e 007 First Light.

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Naturalmente, la classifica dei preordini non offre un quadro completo della situazione commerciale. Solo dopo il lancio sarà possibile valutare con precisione il potenziale successo del titolo, anche se si tratta comunque di un indicatore significativo dell'interesse del pubblico.

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Vi ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni sull'atteso remake.

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