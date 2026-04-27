Assassin’s Creed Black Flag Resynced è il gioco più preordinato sul PlayStation Store in molti paesi, Italia inclusa

Se il buongiorno si vede dal mattino, Ubisoft ha sicuramente motivo di festeggiare: Assassin's Creed Black Flag Resynced sta dominando le classifiche dei preordini sul PlayStation Store in numerosi paesi.

Nel momento in cui scriviamo, il remake del quarto capitolo della serie è primo negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nei principali mercati europei, tra cui Germania, Francia, Spagna, e anche l'Italia.