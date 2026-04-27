Crisi della RAM: proteste sindacali in Samsung minacciano ulteriormente la stabilità del mercato globale dei semiconduttori

La situazione rischia ora di complicarsi ulteriormente a causa delle proteste dei lavoratori in Corea del Sud . Migliaia di dipendenti hanno partecipato a una manifestazione presso lo stabilimento di Pyeongtaek, chiedendo condizioni salariali più competitive rispetto al rivale SK Hynix . Tra le principali richieste figurano l'aumento degli stipendi base, la rimozione dei limiti sui bonus e una maggiore redistribuzione degli incentivi economici.

Un grosso sciopero è in vista: l'impatto dei lavoratori Samsung sulla crisi della RAM

Se non verrà raggiunto un accordo tra sindacati e management, è previsto uno sciopero di 18 giorni a partire dal 21 maggio. Già durante le proteste recenti si sono registrati cali significativi nella produzione: secondo alcune stime, l'output dei chip prodotti negli impianti Samsung è diminuito del 58% per i foundry e del 18% per le memorie durante i turni notturni.

Questo scenario potrebbe avere ripercussioni globali. Samsung rappresenta infatti un pilastro fondamentale nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori, e qualsiasi interruzione produttiva rischia di amplificare una carenza già prevista fino al 2030.