Crisi della RAM: proteste sindacali in Samsung minacciano ulteriormente la stabilità del mercato globale dei semiconduttori

La già critica carenza globale di memoria RAM potrebbe subire un ulteriore peggioramento a causa delle tensioni lavorative all'interno di Samsung. La crescente domanda, trainata soprattutto dai data center dedicati all'intelligenza artificiale, ha già provocato un aumento significativo dei prezzi di numerosi dispositivi.
La situazione rischia ora di complicarsi ulteriormente a causa delle proteste dei lavoratori in Corea del Sud. Migliaia di dipendenti hanno partecipato a una manifestazione presso lo stabilimento di Pyeongtaek, chiedendo condizioni salariali più competitive rispetto al rivale SK Hynix. Tra le principali richieste figurano l'aumento degli stipendi base, la rimozione dei limiti sui bonus e una maggiore redistribuzione degli incentivi economici.
Un grosso sciopero è in vista: l'impatto dei lavoratori Samsung sulla crisi della RAM
Se non verrà raggiunto un accordo tra sindacati e management, è previsto uno sciopero di 18 giorni a partire dal 21 maggio. Già durante le proteste recenti si sono registrati cali significativi nella produzione: secondo alcune stime, l'output dei chip prodotti negli impianti Samsung è diminuito del 58% per i foundry e del 18% per le memorie durante i turni notturni.
Questo scenario potrebbe avere ripercussioni globali. Samsung rappresenta infatti un pilastro fondamentale nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori, e qualsiasi interruzione produttiva rischia di amplificare una carenza già prevista fino al 2030.
Ulteriori elementi di criticità per quanto riguarda Samsung e la crisi delle RAM
La domanda crescente di risorse computazionali per l'IA continua a esercitare pressione sull'intero settore, mentre i produttori faticano a tenere il passo. Anche altri dispositivi elettronici, come console di gioco e mini computer, stanno subendo rincari legati alla scarsità di memoria.
Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'elevata percentuale di lavoratori sindacalizzati in Samsung: oltre il 70% della forza lavoro sudcoreana, pari a più di 90.000 dipendenti, aderisce ai sindacati.
Questo rende le proteste particolarmente influenti e potenzialmente destabilizzanti per la produzione. In questo contesto, il futuro del mercato della memoria resta incerto.