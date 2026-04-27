Thomson TV fallisce in Europa: debiti per 36 milioni e futuro da ricostruire

StreamView ha accumulato debiti per 36 milioni di euro e ha quindi presentato istanza di insolvenza. La società austriaca è licenziataria dei TV Thomson in Europa, e negli ultimi anni è stata incaricata di sviluppo e distribuzione.

I debiti di StreamView

La società StreamView ha presentato istanza di insolvenza presso il tribunale di Vienna a metà aprile, dichiarando debiti per 36 milioni e 600 mila euro. L'azienda gestiva la licenza per televisori, media box e dispositivi streaming a marchio Thomson in Europa, occupandosi di sviluppo prodotto, marketing e distribuzione.

Un TV MiniLED Thomson con Google TV

È importante distinguere tra il fallimento operativo e la proprietà del marchio. Established detiene infatti il brand Thomson e non è coinvolta nella procedura. La società ha già comunicato l'intenzione di individuare un nuovo partner per il mercato europeo, assicurando nel frattempo la continuità dell'assistenza post-vendita.

Il modello adottato finora prevedeva una separazione tra progettazione e produzione. StreamView non produceva direttamente i dispositivi, ma si affidava a fornitori asiatici per la realizzazione, coordinando poi l'immissione sul mercato europeo. Tra i partner industriali figura Express Luck Group, con cui i rapporti si sarebbero deteriorati negli ultimi mesi.

Alla base della crisi emergono diversi fattori. L'aumento dei costi, le nuove barriere commerciali e le tensioni con i fornitori hanno inciso sulla sostenibilità del modello. Il risultato è una situazione finanziaria compromessa che non prevede un piano di ristrutturazione, ma una liquidazione progressiva delle attività.

La tempistica rende il quadro ancora più complesso. Pochi giorni prima della richiesta di insolvenza era stato annunciato il dongle Thomson GoCast 152, pensato per occupare uno spazio lasciato libero dal progressivo ridimensionamento dei Chromecast tradizionali di Google. Il lancio rischia ora di subire ripercussioni legate al cambiamento della struttura distributiva.

Per i consumatori che hanno già acquistato prodotti Thomson, le indicazioni ufficiali parlano di continuità nei servizi di assistenza. Tuttavia, al momento non sono stati forniti dettagli sul nuovo assetto operativo né sui tempi per la nomina di un nuovo partner.