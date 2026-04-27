L'annuncio dei giochi "gratis" del PlayStation Plus di maggio è in arrivo, scopriamo data e orario

Aprile è ormai agli sgoccioli, e questo significa che manca davvero poco all'annuncio ufficiale dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential che verranno offerti a maggio senza costi aggiuntivi.
Non esiste una data ufficiale scolpita nella pietra, ma non serve certo la sfera di cristallo per prevederla. Salvo rare eccezioni, Sony annuncia i giochi il mercoledì pomeriggio precedente il primo martedì del mese successivo. Di conseguenza, il giorno da segnare sul calendario è mercoledì 29 aprile alle 17:30 nostrane.
La disponibilità dei giochi del PlayStation Plus Essential di maggio
Allo stesso modo, è facile intuire quando i nuovi titoli verranno resi disponibili per gli abbonati: l'arrivo è previsto per martedì 5 maggio, subito dopo il consueto aggiornamento mattutino del PlayStation Store.
Al momento non ci sono informazioni ufficiali su quali giochi verranno proposti su PS4 e PS5 il prossimo mese. Un possibile candidato è Big Walk, già confermato come titolo destinato al debutto direttamente nel catalogo PlayStation Plus, ma ancora privo di una data di uscita. Non resta quindi che attendere l'annuncio di Sony nei prossimi giorni, oppure qualche potenziale soffiata da insider affidabili come billbil-kun, che più volte ha anticipato parte della line-up mensile del PS Plus.