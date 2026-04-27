L'annuncio dei giochi "gratis" del PlayStation Plus di maggio è in arrivo, scopriamo data e orario

Aprile è ormai agli sgoccioli, e questo significa che manca davvero poco all'annuncio ufficiale dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential che verranno offerti a maggio senza costi aggiuntivi.

La disponibilità dei giochi del PlayStation Plus Essential di maggio

Allo stesso modo, è facile intuire quando i nuovi titoli verranno resi disponibili per gli abbonati: l'arrivo è previsto per martedì 5 maggio, subito dopo il consueto aggiornamento mattutino del PlayStation Store.

Schermata del PlayStation Plus dalla dashboard di PS5

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su quali giochi verranno proposti su PS4 e PS5 il prossimo mese. Un possibile candidato è Big Walk, già confermato come titolo destinato al debutto direttamente nel catalogo PlayStation Plus, ma ancora privo di una data di uscita. Non resta quindi che attendere l'annuncio di Sony nei prossimi giorni, oppure qualche potenziale soffiata da insider affidabili come billbil-kun, che più volte ha anticipato parte della line-up mensile del PS Plus.