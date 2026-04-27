Addio riavvii forzati: Windows 11 introduce la possibilità di posticipare gli aggiornamenti senza limiti reali

In passato, molti utenti si sono lamentati delle interruzioni causate dagli aggiornamenti automatici. Con il nuovo sistema, sarà possibile estendere la pausa degli aggiornamenti tutte le volte necessarie : ogni ciclo dura fino a 35 giorni, ma può essere riattivato senza limiti. Solo nel caso in cui l'utente non rinnovi la pausa, gli aggiornamenti verranno eseguiti automaticamente.

Microsoft sta introducendo importanti novità per migliorare l'esperienza degli utenti su Windows 11, in particolare per quanto riguarda la gestione degli aggiornamenti di sistema . Una delle modifiche più attese riguarda la possibilità di mettere in pausa gli aggiornamenti praticamente a tempo indeterminato, utilizzando intervalli di 35 giorni rinnovabili.

Un altro miglioramento riguarda la chiarezza delle informazioni . Gli aggiornamenti dei driver includeranno ora descrizioni più dettagliate , specificando la categoria del dispositivo interessato, come scheda grafica, audio o batteria. Questo aiuterà gli utenti a comprendere meglio cosa stanno installando.

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Oltre a questa novità principale, Microsoft sta lavorando per rendere l'intero processo meno invasivo. Tra le modifiche introdotte c'è la possibilità di spegnere o riavviare il PC senza installare aggiornamenti , un'opzione che sarà sempre disponibile nel menu di alimentazione. Questo cambiamento elimina una delle frustrazioni più comuni, ovvero l'impossibilità di evitare update forzati durante lo spegnimento.

Microsoft ha inoltre annunciato una riorganizzazione del sistema di aggiornamento. L'obiettivo è ridurre il numero di riavvii necessari, raggruppando più update in un'unica installazione coordinata. Gli aggiornamenti verranno scaricati in background e installati in modo più efficiente, limitando le interruzioni.

Un'ulteriore novità riguarda la configurazione iniziale dei dispositivi: durante il setup di un nuovo PC, sarà possibile saltare temporaneamente gli aggiornamenti, consentendo un avvio più rapido del sistema.

Queste funzionalità sono attualmente disponibili per gli utenti iscritti ai canali Dev ed Experimental del programma Windows Insider, ma rappresentano un chiaro segnale della direzione intrapresa da Microsoft.