Windows 11: la modalità Xbox in preview si espande a tutti i PC e dispositivi

Prosegue l'evoluzione della modalità Xbox , o Xbox Full-screen Experience, a tutti i PC basati su Windows 11 : tale funzionalità è ancora ufficialmente in fase di Preview ma ora è compatibile con tutti i dispositivi dotati di tale sistema operativo.

Convergenza in corso

Il progetto rientra in quella convergenza tra PC e Xbox che Microsoft sta perseguendo ormai da tempo e deriva dalle sperimentazioni effettuate già su Xbox ROG Ally, la cui interfaccia era in effetti una prima versione di questa funzionalità.

La "modalità Xbox", per così dire, offre un'esperienza simile a Big Picture di Steam, o a Playnite, cercando di semplificare il più possibile l'interfaccia e renderla più chiara e navigabile utilizzando anche direttamente un controller.

Per raggiungere l'obiettivo, Microsoft sta anche cercando di dare la priorità al funzionamento dei videogiochi quando questi sono attivi su PC o dispositivi Windows 11, andando a ottimizzare le risorse in modo da fare in modo che i vari sotto-sistemi che si occupano di altro non inficino le performance.

L'Xbox Full-screen Experience è stata ufficialmente rinominata in modalità Xbox ed è ora disponibile su tutti i PC desktop e laptop, oltre che sui tablet basati su Windows 11, e probabilmente pone le basi di quello che sarà il sistema operativo di Xbox Project Helix, la nuova console che dovrebbe rappresentare un dispositivo ibrido tra console e PC.