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Windows 11: la modalità Xbox in preview si espande a tutti i PC e dispositivi

Microsoft amplia la distribuzione della modalità Xbox di Windows 11 a tutti i PC e dispositivi compatibili con il sistema operativo, ancora in preview ma allargando l'adozione dell'interfaccia.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/04/2026
La modalità Xbox di Windows 11

Prosegue l'evoluzione della modalità Xbox, o Xbox Full-screen Experience, a tutti i PC basati su Windows 11: tale funzionalità è ancora ufficialmente in fase di Preview ma ora è compatibile con tutti i dispositivi dotati di tale sistema operativo.

L'espansione della caratteristica in questione rientra nell'Insider Preview Build 29570.1000 di Windows 11, distribuita oggi attraverso il Canale Canary, dunque non ancora con un aggiornamento ufficiale per tutto il pubblico ma che va ad abbracciare una maggiore quantità di utenti.

Si tratta di una ulteriore evoluzione dell'Xbox Full-screen Experience, che punta a portare un'esperienza più vicina a quella console sui dispositivi basati su Windows 11, quando si utilizzano i videogiochi.

Convergenza in corso

Il progetto rientra in quella convergenza tra PC e Xbox che Microsoft sta perseguendo ormai da tempo e deriva dalle sperimentazioni effettuate già su Xbox ROG Ally, la cui interfaccia era in effetti una prima versione di questa funzionalità.

La "modalità Xbox", per così dire, offre un'esperienza simile a Big Picture di Steam, o a Playnite, cercando di semplificare il più possibile l'interfaccia e renderla più chiara e navigabile utilizzando anche direttamente un controller.

La modalità Xbox è ufficialmente in arrivo sui PC con Windows 11 La modalità Xbox è ufficialmente in arrivo sui PC con Windows 11

Per raggiungere l'obiettivo, Microsoft sta anche cercando di dare la priorità al funzionamento dei videogiochi quando questi sono attivi su PC o dispositivi Windows 11, andando a ottimizzare le risorse in modo da fare in modo che i vari sotto-sistemi che si occupano di altro non inficino le performance.

L'Xbox Full-screen Experience è stata ufficialmente rinominata in modalità Xbox ed è ora disponibile su tutti i PC desktop e laptop, oltre che sui tablet basati su Windows 11, e probabilmente pone le basi di quello che sarà il sistema operativo di Xbox Project Helix, la nuova console che dovrebbe rappresentare un dispositivo ibrido tra console e PC.

#Microsoft
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