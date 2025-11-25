L'aggiornamento Xbox di novembre è disponibile e porta novità fra Full Screen Experience, Copilot e altro

Si tratta di una sorta di assistente virtuale con il quale possiamo comunicare e ricevere informazioni e aiuti su giochi, in grado di rispondere a una notevole quantità di domande che spaziano in tutto il mondo del gaming.

Microsoft ha lanciato l' aggiornamento Xbox di novembre 2025, che porta con sé parecchie novità in diversi ambiti come Full Screen Experience, Copilot, Cloud Gaming e altro, sulle diverse piattaforme dell'ecosistema.

Le novità di novembre

Altra novità di notevole importanza è la distribuzione della Full Screen Experience su tutti i dispositivi: si tratta della nuova interfaccia in stile console che è stata introdotta prima su ROG Xbox Ally e che ora può essere utilizzata anche sugli altri handheld basato su Windows, oltre che su PC in versione preliminare.

L'Xbox Full Screen Experience

Si tratta di una nuova configurazione dell'interfaccia che lancia l'Xbox App in maniera diretta e la visualizza a tutto schermo da subito, con un'interfaccia modellata sull'esperienza console in stile Xbox.

Per quanto riguarda il Cloud Gaming, l'aggiornamento introduce la possibilità, concessa all'utente, di impostare la risoluzione dello streaming tra 720p, 1080p e 1440p (per gli utenti Game Pass Ultimate), consentendo così di scegliere lo standard preferito, anche in base alla qualità della connessione.

Oltre a questo, Xbox Cloud Gaming si espande in ulteriori aree geografiche arrivando anche in India, mentre raggiunge i TV LG e Amazon Fire TV anche in Brasile e Argentina.