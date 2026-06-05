Apple punta su NVIDIA Blackwell e Google Gemini per la nuova Siri

Il debutto della nuova Siri sembra ormai vicino, nonostante una lunga serie di rallentamenti e ostacoli tecnici. Ebbene, sappiamo già che l'assistente evoluto sarà basato sul modello IA di Google, ovvero Gemini. Nuove informazioni suggeriscono inoltre che Apple si affiderà ai chip NVIDIA Blackwell per gestire in modo più efficiente i carichi di lavoro più pesanti. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, ma nel frattempo vediamo le novità.

La nuova Siri userà chip Blackwell

Le informazioni sono state riportate da The Information, secondo cui Apple si affiderà non solo al modello IA di Google, cioè Gemini, ma anche ai chip NVIDIA Blackwell B200 presenti nei data center di Google. Gemini sarà utilizzato per alcune richieste che richiedono un'elaborazione basata sul cloud. I chip Blackwell, invece, permettono prestazioni elevate per l'elaborazione IA e possono supportare tecniche avanzate di sicurezza e privacy dei dati tramite infrastrutture hardware dedicate. Non è però chiaro come il sistema Private Cloud Compute di Apple verrà integrato in questo caso.

Siri

Ricordiamo che l'azienda di Cupertino aveva già testato una versione modificata di Gemini sui propri server, ma le prestazioni non erano risultate sufficientemente rapide. In sintesi, le richieste potrebbero essere elaborate da Gemini nel cloud di Google, sfruttando le GPU NVIDIA Blackwell B200 e beneficiando allo stesso tempo di livelli avanzati di sicurezza per la protezione dei dati.