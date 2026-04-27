Samsung TV 2026: prezzi e modelli per l'Italia, tra OLED, Neo QLED e Micro RGB

La nuova linea comprende quindi quasi tutte le tecnologie, dai Micro RGB agli OLED, passando per Neo QLED, Mini LED e UHD, tutte accomunate dalla presenza di sistemi intelligenti pensati per migliorare la qualità di visione, l'audio e l'interazione con i contenuti. I prodotti risultano disponibili in preordine a partire oggi, 27 aprile 2026. Ma andiamo a vederli più nel dettaglio.

IA al centro della gamma 2026

Uno degli elementi centrali della gamma di televisori 2026 è Vision AI Companion, un sistema che integra diverse piattaforme intelligenti come Bixby, Perplexity AI e Microsoft Copilot. Il televisore assume così un ruolo più attivo, suggerendo contenuti, musica o informazioni in base a ciò che viene visualizzato o alle richieste effettuate.

Samsung OLED S95H

Le funzionalità basate sull'IA intervengono anche sull'elaborazione audiovisiva. Tecnologie come AI Upscaling Pro migliorano i contenuti a bassa risoluzione, mentre l'AI Football Mode promette di analizzare in tempo reale le partite per ottimizzare fluidità, colori e suono. Anche l'audio viene gestito dinamicamente, con sistemi presentati come in grado di separare dialoghi ed effetti.

Sul fronte hardware, debutta la tecnologia Micro RGB (da non confondersi con la tecnologia MicroLED, che è una tecnologia autoemissiva). Disponibile nelle serie R95H e R85H con diagonali da 55 (R85H) o 65 (R95H) a 115 pollici, questa tipologia di retroilluminazione utilizza micro LED indipendenti per ciascun colore primario. Questo approccio dovrebbe garantire un controllo più preciso della luce e una resa cromatica più accurata. I prezzi partono da 1.699€.

Samsung Micro RGB R95H

La gamma OLED viene ampliata e ora è presente sui modelli S99H, S95H, S90H e S85H, mantenendo caratteristiche come neri profondi e contrasto elevato. I più avanzati integrano funzionalità pensate per il gaming: l'Ultimate Gaming Pack integra Motion Xcelerator a 165 Hz, il supporto alle principali piattaforme VRR come AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC Compatible, oltre a strumenti di gioco ad accesso rapido per un'esperienza più fluida e intuitiva. Parallelamente, viene rafforzata anche l'esperienza legata ai contenuti artistici, con servizi dedicati alla visualizzazione di opere. I tagli vanno da 48'' a 83'', con prezzo a partire da 1.299€.

Le serie Neo QLED e Mini LED si concentrano su un equilibrio tra qualità visiva e accessibilità. L'utilizzo di retroilluminazione avanzata e punti quantici permette di mantenere una resa cromatica stabile anche ad alta luminosità. L'intelligenza artificiale interviene per ottimizzare immagini e suono in base al tipo di contenuto riprodotto. Per i TV MiniLED, nei modelli M70H e M80H, si va da 43 a 85 pollici, con prezzi a partire da 449€.

Accanto ai televisori, Samsung introduce nuovi dispositivi audio della linea Music Studio, progettati per integrarsi negli ambienti domestici. Le soluzioni includono supporto a Dolby Atmos e sistemi di sincronizzazione con i TV, con l'obiettivo di creare un ecosistema audiovisivo più coerente.

E dal 27 aprile al 17 maggio, acquistando un TV o uno Speaker Music Studio della gamma 2026 in promozione, sarà possibile usufruire di un cashback fino a 1.000 euro.