No Man’s Sky in sconto su Instant Gaming per il decimo anniversario: prezzo ridotto su PC e Mac

Occasione per No Man's Sky su PC e Mac (Steam), disponibile a 16,29 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 19,87 euro rispetto ai 59 euro di listino. L'offerta segna un -72% sul prezzo IVA esclusa. Considerando il totale IVA inclusa, lo sconto si attesta intorno al 66%. Il risultato è un prezzo sotto i 20 euro per un titolo che nel tempo è stato profondamente aggiornato. Non è il minimo assoluto visto negli anni, ma resta una soglia interessante in relazione ai contenuti attuali. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Dieci anni di aggiornamenti continui
L'anniversario evidenzia il percorso particolare di No Man's Sky, passato da un lancio complicato a una delle esperienze più espanse nel panorama videoludico. Negli anni sono stati introdotti aggiornamenti gratuiti che hanno ampliato esplorazione, costruzione e modalità multiplayer.
Oggi il gioco offre una quantità di contenuti molto più ampia rispetto alla versione originale, rendendo l'ingresso più accessibile anche per chi lo aveva inizialmente ignorato. Qui lo speciale dove parliamo proprio di come No Man's Sky compie 10 anni e non smette di espandersi.