No Man’s Sky in sconto su Instant Gaming per il decimo anniversario: prezzo ridotto su PC e Mac

Occasione per No Man's Sky su PC e Mac (Steam), disponibile a 16,29 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 19,87 euro rispetto ai 59 euro di listino. L'offerta segna un -72% sul prezzo IVA esclusa. Considerando il totale IVA inclusa, lo sconto si attesta intorno al 66%. Il risultato è un prezzo sotto i 20 euro per un titolo che nel tempo è stato profondamente aggiornato. Non è il minimo assoluto visto negli anni, ma resta una soglia interessante in relazione ai contenuti attuali. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.