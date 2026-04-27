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L'annuncio di EA Sports UFC 6 pare dietro l'angolo e c'è già una possibile data di uscita su PS5, Xbox e PC

Stando alle fonti di billbil-kun, l'annuncio di EA Sports UFC 6 è dietro l'angolo, con il gioco che sarebbe in dirittura d'arrivo quest'estate su PS5, Xbox e forse anche su PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/04/2026
Un lottatore di UFC 5

Electronic Arts sarebbe pronta ad annunciare EA Sports UFC 6 nel giro di pochissimi giorni, un nuovo capitolo della serie dedicata alle arti marziali miste.

Lo suggerisce l'ultima soffiata arrivata da billbil-kun, insider molto affidabile, secondo cui il gioco verrà presentato non oltre il 30 aprile, quindi a brevissimo. Non solo: avrebbe anche individuato una possibile data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, fissata al 19 giugno.

Anche su PC al lancio o nei mesi successivi?

L'insider aggiunge che il titolo sarà venduto a 79,99 euro in Europa e che è effettivamente in sviluppo anche su PC, un dettaglio già suggerito in passato da Mike Straw di Insider Gaming e che, se confermato, rappresenterebbe una novità importante per la serie. Al momento, però, non è chiaro se la versione PC arriverà al lancio o in un secondo momento. Nessuna informazione, invece, su un'eventuale versione dedicata a Nintendo Switch 2.

Come sempre, si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Electronic Arts. Considerando però le tempistiche indicate da billbil-kun, se c'è davvero qualcosa che bolle in pentola lo scopriremo entro questa settimana.

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Vale la pena ricordare che UFC non è una serie a cadenza annuale come ad esempio FC. L'ultimo capitolo, EA Sports UFC 5, è uscito nell'ottobre 2023 e introdusse un sistema dei danni completamente rivisto, in cui infortuni come lesioni agli occhi potevano compromettere le abilità del lottatore.

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